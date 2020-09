"Hay como un estado asambleísta en el gobierno en el que no se toman decisiones por un lado, y por otro lado hay una falta de poder real", analizó Jorge Lanata Fuente: Archivo

A pocas horas de cumplir 60 años, Jorge Lanata analizó la coyuntura política del país y adelantó los temas sobre los que tratará el próximo envío de PPT, su programa de los domingos por eltrece.

"Tengo la sensación de que estamos a la deriva. Lo que creo que está pasando es que no hay nadie que esté gobernando del todo. Alberto [Fernández] está en una interna propia, Cristina [Kirchner] está contra Alberto, Kicillof está tratando de sobrevivir , Sergio Berni no se sabe si se va; hay toda una situación en la cual hay una especie de 'no plan' para ninguna cosa. Y esto empezó hace 9 meses, no es que llegaron ayer ", consideró el conductor de Lanata sin filtro (Mitre).

"Estamos dejando pasar que volvieron las fronteras interiores, cosa que es un delirio, cuatro tipos en un pueblo no dejan entrar a otros. Hay gente en la frontera con Uruguay que la dejan salir pero después no la dejan entrar por el mismo lugar. No hay una política unificada de nada y ahora como si eso fuera poco le afanan guita a la Ciudad de Buenos Aires", criticó el periodista, y agregó: "Es raro, hay como un estado asambleísta en el gobierno en el que no se toman decisiones por un lado, y por otro lado hay una falta de poder real".

"Cristina hoy está más preocupada por sus propios problemas en la justicia que por lo demás. Estamos en ese quilombo y va a estar mucho más complicado de lo que pensamos. Lo vengo diciendo y hasta ahora es así", finalizó.

