La periodista desapareció del aire de Intrusos de un día para el otro. Crédito: Instagram

21 de mayo de 2020 • 01:10

Que han tenido cruces, han tenido muchos. En vivo y en privado. Colegas desde hace treinta años, Marcela Tauro y Jorge Rial se han formado en caminos paralelos con singular éxito, a pesar de algunos choques de planetas.

El martes, el caso Mühlberger los encontró frente a frente en el piso de Intrusos , a Tauro defendiendo sin defender, y a Rial yendo a todo o nada contra el cuestionado profesional. El enfrentamiento mediático, en el que el conductor del programa le pidió a su compañera que se abstuviera de dar al aire información sin chequear, continuó el miércoles con la ausencia de Marcela en el panel, y el inesperado regreso de Deborah D'Amato, ausente del programa desde el inicio de la cuarentena.

El conductor y la panelista se cruzaron al aire. 03:26

¿Qué pasó con Marcela? ¿La pelea siguió en el corte? ¿Vuelve a Intrusos? Liliana Parodi, gerenta de Programación de América , contó que le avisaron de la ausencia de la periodista el mismo día del incidente, no antes. El conductor del ciclo relativizó el hecho explicando que se trataba de una cuestión de rotación de nombres.

La aclaración no deja de ser curiosa, si se tiene en cuenta que Tauro fue al programa lunes y martes, cuando en anteriores casos de cambio de panel estos siempre sucedieron al inicio de la semana. En los pasillos del canal aclaran que la rotación existe, aunque no afecta a todos los integrantes de la mesa de igual manera. Al mismo tiempo sostienen que por lo menos hasta el lunes que viene (y tal vez por más tiempo) no está previsto que la panelista sea parte del programa, aunque sí se espera que continúe con labores de producción periodística desde su casa.

Mientras tanto, y acrecentando el manto de sospecha, Marcela Tauro no se ha referido aún al tema ni en las redes sociales ni en la web que lleva su nombre, a pesar de una gran cantidad de mensajes de los televidentes preguntándole qué pasó realmente. Es de esperar que el afecto y el respeto profesional que tiene con Rial convierta el lamentable incidente en una anécdota, y la sangre no llegue al río.