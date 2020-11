"Es una lástima que Diego Maradona no haya tenido un tratamiento adecuado para sus adicciones", dijo el cardiólogo Jorge Tartaglione Fuente: Archivo

El médico cardiólogo Jorge Tartaglione realizó una síntesis de la extensa historia clínica de Diego Maradona y dijo que, después de todas las recaídas que sufrió el astro del fútbol mundial relacionadas con su adicción a las drogas, "no podés creer cómo llegó a vivir tanto".

"En 1991, cuando jugaba en el Nápoli, le dio su primer positivo por cocaína, una droga que da hiperactividad. En 1994, durante el mundial de fútbol de los Estados Unidos, todos tenemos esa imagen de la enfermera sacándolo de la cancha, cuando dio positivo de efedrina, que tiene efectos parecidos a las anfetaminas", recordó Tartaglione durante el programa La inmensa minoría que conduce Reynaldo Sietecase por Radio con vos.

"En 1997 fue internado por presión alta. Cada vez que inhalás dos miligramos de cocaína, la presión arterial se incrementa un 25%. También en 1997 tuvo su tercer doping positivo. En el 2000, cuando yo trabajaba en el Hospital Churruca, un colega fue a buscar a Maradona a Punta del Este en un avión privado. Cuando lo traen, Maradona estaba en una camilla, se paró y subió caminando, no podían creer que con tantos sedantes podía pararse, y después se puso a hablar durante todo el viaje con el médico. Cuando le hicieron estudios del corazón, lo tenía del tamaño de una pelota, agrandado, dilatado, por la alta dosis de cocaína que le había causado una arritmia", explicó el cardiólogo, y agregó: "Al mes le hicieron un nuevo ecocardiograma que demostró que esa pelota de papa que era su corazón se había transformado en un corazón normal".

"En 2004 tuvo otro episodio con la cocaína. Hay que decir que dentro de la primera hora de consumir cocaína aumenta 24 veces la probabilidad de tener un infarto", continuó. "Después surge su problema con la obesidad, después tiene una hepatitis tóxica, hasta que llega el 2020 y tiene ese hematoma subdural, que no tuvo que ver con su muerte. Su corazón dejó de funcionar correctamente, se le llenaron de agua los pulmones y tuvo un paro cardíaco", consideró el médico.

"Cuando ves toda la secuencia clínica de Maradona, no podés creer cómo llegó a vivir tanto. Después de todo, digo: qué lástima que no tuvo un tratamiento adecuado por sus adicciones. Tal vez lo intentó en Cuba, pero no fueron los tratamientos adecuados", finalizó.