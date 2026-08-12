José Chatruc dio la razón de por qué terminó su relación con Sabrina Rojas

José Chatruc habló con Sálvese quien pueda (América TV) y dio a conocer por qué terminó la relación con Sabrina Rojas. A principios de esta semana, la conductora de Pasó en América (América TV) confirmó mediante sus redes sociales que el noviazgo había llegado a su fin después de seis meses. En esa sintonía, el exfutbolista de Racing aseguró que la ruptura fue en buenos términos.

“Estoy bien. Hablé con ella y simplemente comparto todo lo que dijo. Son momentos difíciles, obviamente las cosas no funcionan como uno quería…”, empezó Chatruc y siguió: “Pero sí la pasamos muy bien, tenemos un lindo recuerdo y ahora, por supuesto, que quedamos en una relación muy linda y que ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea”.

José Chatruc dijo que la distancia y un desencuentro fueron los factores que debilitaron la relación (Foto: Instagram @rojassasi)

Acerca de por qué se separó de Rojas, el exfutbolista sostuvo: “No, son cosas nuestras, nada particular, pero sí tuvo que ver la distancia, también el Mundial. Yo tuve mucho trabajo, con poca batería, y eso también a veces afecta. Después, cuando ustedes salen con alguien, no todo el mundo sabe lo que pasa, pero la verdad es que la pasamos bárbaro y es una mujer increíble y yo lo disfruté mucho”.

Hacia el final, agregó: “Por ahí hubo algún desencuentro y lo más maduro en este caso y a esta altura de nuestra vida, como ella dijo en su programa, por ahí es no perder tiempo y seguir para adelante”.

El mensaje de Sabrina Rojas

Para dar a conocer el fin de su relación, la actriz compartió un escueto posteo en sus redes que causó repercusión en el mundo del espectáculo. “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, dijo.

Así anunció Sabrina Rojas su separación de José Chatruc

Y concluyó con un halago para el exfutbolista: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”.