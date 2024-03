Escuchar

El lunes por la noche, en Gran Hermano (Telefe), se vivió una de las jornadas más esperadas: la incorporación de nuevos jugadores. Tras el repechaje con el que reingresaron Catalina e Isabel, fueron días de especulaciones respecto a una nueva tanda de ingresos, y luego de una larga espera eso sucedió. Sabrina y Denisse volvieron al juego por beneficio del Golden Ticket, y a ellas se sumaron cinco participantes nuevos.

Mauro D’Alessio, Darío Martínez Corti, Paloma Méndez, Damián César Moya y Florencia Regidor son los nuevos elegidos para sumarse a la casa de Gran Hermano, y fueron recibidos por sus compañeros con gran alegría y euforia. Ahora, son 18 integrantes en juego, cuestión que no intercede al tiempo de duración del ciclo ni al tipo de premiación.

Quiénes son los nuevos jugadores

1. Mauro D’Alessio

El joven de 27 años fue el primero en ingresar a la casa de Gran Hermano, en esta nueva ronda de juego. Oriundo de Villa Urquiza, se desempeña en el sector de marketing de una empresa y es estudiante de dicha carrera. Se declaró amante de las fiestas electrónicas y egocéntrico con respecto a su imagen. En cuanto a su situación sentimental, aseguró que está soltero. “Yo voy a ser yo, pero primero quiero saber cómo me van a recibir y con base en eso se improvisará”, indicó sobre cómo jugará.

2. Darío Martínez Corti

Oriundo de la ciudad de La Plata, el hombre de 57 años se presentó como un vendedor de autos usados, desde hace 20 años. Padre de cuatro hijos y abuelo de un niño. “Lo interesante es el reto que tiene Gran Hermano”, expresó sobre su intención de ser parte del juego. Además, se perfiló como la persona que podría encargarse de cocinar dentro de la casa, siendo un rubro que le gusta mucho.

3. Paloma Méndez

Tiene 21 años y se dedica a la venta de planes para una empresa de medicina prepaga y aseguró que “el estudio no era de suyo”, luego de probar varias carreras universitarias. Le gustan las tareas de limpieza. Asimismo, indicó que las peleas no son de su agrado, pero tiene mucho carácter.

4. Damián César Moya

“Vengo buscando esto hace diez años”, aseguró el joven de 28 años en su presentación en GH. Es de Villa Carlos Gardel, en El Palomar y se dedicó a todos “los rubros laborales”, desde taxista hasta bailarín, y su objetivo de vida es poder salir del barrio, en búsqueda de un futuro mejor para su pequeña hermana. Prometió usar todas las herramientas que aprendió en la vida para el juego en el reality.

5. Florencia Regidor

“No me gusta bañarme, me lavo los sobacos, me hago un baño polaco, pero no me lavo el pelo”, fue lo primero que destacó la joven de 21 años en su presentación. Además, indicó que estudia la carrera de Relaciones públicas y trabaja como modelo. En cuanto a las relaciones personales, señaló que no suele llevarse bien con las mujeres porque “son envidiosas y todo el tiempo están comparando”. Alegre y efusiva, ingresó última a la casa de gran hermano.

Ante la incorporación de un total de siete jugadores, Santiago del Moro aclaró que tanto Denisse como Sabrina ya son parte del juego, por lo que podrán nominar y obtener votos. Por lo contrario, los nuevos integrantes tendrán esta semana “libre”, sin formar parte de la gala de nominación, en búsqueda de poder ser conocidos un poco más por sus compañeros.