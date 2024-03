Escuchar

La llegada de Lucio a la vida de José María Muscari lo cambió rotundamente. A través de sus redes sociales, compartió varios momentos que vivió junto a su hijo adoptivo. Sin embargo, este viernes por la tarde llegó la gran noticia que muchos estaban esperando, finalmente obtuvo la adopción plena desde un juzgado de Corrientes. El productor teatral dejó ser parte de su felicidad a los miles de seguidores que tiene y recibió muchos mensajes de apoyo y felicitaciones.

“Día de felicidad en Corrientes”, introdujo el director en su cuenta personal de X y luego dio la primicia compartiendo, por primera vez, una foto del rostro del joven: “Él es Lucio González Muscari, mi hijo. Hoy tenemos la adopción plena y con Lucio nos adoptamos. La jueza Carolina Macarrein responsable del proceso legal de nuestra adopción”.

Las imágenes que compartió José María Muscari junto a su hijo Lucio Instagram: @josemariamuscari

En Instagram se explayó más sobre cómo vivió estos días: “Después de la vinculación, después de la guarda y con Lucio ya instalado en Buenos Aires, volvimos a Corrientes, su ciudad del corazón, y la jueza fue la responsable de este final/principio feliz”.

En este contexto, José María Muscari animó a otros padres que dudan si iniciar un proceso de adopción. “Aliento a toda persona que desea adoptar, a aventurarse, a construir su nueva familia y buscar su propia felicidad. Adoptar, elegirse y vibrar amor es trabajo, responsabilidad y una ardua tarea cotidiana, repleta de momentos felices, emocionantes y también ambivalentes, vale la pena”, expresó.

“Les deseo lo mejor porque toda la buena vibra que sentí de ustedes a cada paso nos llegó. Les deseo todo el bien que desean”, concluyó el productor emocionado por esta grata noticia que, sin dudas, le cambiará la vida para siempre.

La publicación superó los 90 mil likes y se llenó de mensajes de buenos augurios de parte de otras figuras del ambiente. “Bravo”, comentó Georgina Barbarossa; “¡Hola Lu! ¡Acá tu prima! Espero verte pronto”, escribió Natalie Pérez; “¡Por fin! ¡Felicidades al flamante papá! Que Dios bendiga a Lucio, su papá, toda la familia y los envuelva con su amor”, manifestó Iliana Calabró.

En las stories de Instagram, Muscari mostró cómo fue el viaje hacia Corrientes, el hotel donde se hospedó junto a su hijo y su llegada al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4 de Corrientes. Tras la vorágine de un día tan importante en su vida, el artista se sentó al borde de la pileta para hacer una reflexión sobre lo que le está sucediendo y lo que generó su noticia.

“En los momentos importantes de la vida: cuando se muere alguien muy cercano, cuando te enamorás, cuando te casás, cuando tenés un hijo, cuando te mudás, cuando adoptás... Ahí entre yo. En esos momentos de la vida es un gran momento para recibir el amor o el odio que propagás”, introdujo y luego concluyó: “La verdad que recibo muestras de amor tan hermosas a partir de que se concretó la adopción plena de Lucio, que me siento súper rebalsado de amor, porque no paro de recibir mensajes en las redes, en mi WhatsApp y de gente que no veo hace mucho y se alegran por eso. Es una sensación hermosa”.