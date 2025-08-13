Tras la condena al exmarido de Prandi, Josefina Pouso se quebró y recordó la dura experiencia que vivió con una pareja

En medio de la condena a 19 años de prisión a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi y padre de sus dos hijos, por los delitos de abuso sexual contra la modelo y conductora, Josefina Pouso recordó una situación similar que vivió con su ex y se quebró al aire al contar los detalles.

“Yo lo he vivido en primera persona, no al extremo de Julieta, pero sí he tenido una y más que otra relación con psicópatas perversos narcisista”, expresó la periodista este miércoles en A la tarde (América TV).

Josefina Pouso reveló cómo fue la traumática relación que vivió con un ex (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Es un manual. Si bien todas tuvimos a alguien cercano y tuvimos que ser red, cuando vos estás metida y ahí adentro, ya enseguida los olfateas, enseguida reconocés las características de estos tipos, los modus operandi, digo tipos y mujeres. Porque hay que aclarar que si bien la violencia machista es lamentablemente un flagelo de la sociedad, que mata a una mujer cada 36 horas, la personalidad psicópata perverso narcisista hay de todos los géneros”.

En ese sentido, mencionó que se conocen más los casos de hombres hacia mujeres porque hay un ingrediente que es la violencia machista. “Se le permite más al tipo tener este tipo de manipulación, mientras que a nosotras nos enseñaron más a callar, a ser mujeres bien y a aguantar por el bien de la familia", agregó.

Aunque prefirió no dar nombres, sí brindó detalles de cómo un ex se comportaba con ella: “Me llegó a esconder las cosas para desestabilizarme y enloquecerme. Después, me inventaba relatos de situaciones, que yo habría estado haciendo cosas con alguien en una fiesta“.

”Cuando una entra en estos círculos es porque ya vino de otras situaciones, ha tenido una infancia complicada o esta cosa de ser querida o reconocida", argumentó.

Josefina Pouso contó detalles de la relación abusiva que sufrió

“Estos tipos son maravillosos y, además, les gustan las mujeres fuertes y decididas porque les encanta destruir a la reina que está allá arriba. Cuando más grande sea la caída, mejor para ellos”, siguió la panelista, quien además mencionó uno de los momentos en los que la maltrató: “Él era bombero voluntario. Estaba haciendo un pódcast y me lo mandó. Como no lo escuché porque estaba con mis hijas, me hizo un escándalo. Después, empezó a hablarme mal de mis amigas”.

Asimismo, Pouso destacó el rol de sus hijas, quienes la ayudaron a dejarlo: “Venía laburando mucho en eso. Mis hijas me salvaron. En cuanto intentó ponerse a competir con ellas, le dije que no. Ellas me tenían en eje. Si yo no hubiese tenido a mis nenas, hubiese entrado en una muy compleja”.

Sin embargo, eso no fue todo. Es que cuando lo dejó, él siguió hostigándola y hasta inventó situaciones. “Habló con mi grupo de amigos y les dijo que yo había estado con el marido de una de ellas. Eso no existió nunca, era una fantasía de él”, añadió.

Con la voz entrecortada, mencionó que aquella experiencia la marcó para siempre: “Tengo las red flags muy altas. Cuando un tipo me está intentando conquistar bien, yo quizás estoy pensando en dónde me va a lastimar”. Fue ahí que se refirió a Julieta Prandi y destacó la actitud de Emmanuel Ortega, la pareja de la modelo: “Por eso admiro que Julieta haya podido rehacer su vida. Él debe haber estado esperando y viendo cómo acercarse a ella”.