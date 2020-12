Joss Stone presentó su nueva canción y se prepara para ser mamá

"Walk With Me" es la canción que Joss Stone acaba de estrenar Crédito: Harrison Stoker

Después de tres años de recorre el mundo dando conciertos, pero sin estrenos discográficos, la cantante británica Joss Stone presentó el tema "Walk With Me". La novedad acompaña una noticia que compartió recientemente vía redes con sus fans: está embarazada.

Sobre "Walk With Me", dijo: "Comenzó como una canción romántica pidiéndole a alguien que camine por la vida contigo, como una canción de boda si quieres", dice Stone. "Cuando pusimos manos a la obra, habían pasado tantas cosas que no podía dejar de pensar. Con la pandemia y lo que sucedió con George Floyd que desafortunadamente provocó tanta violencia que me hizo pensar que el problema es principalmente la actitud de "nosotros" y "ellos". Ese es el mayor asesino: la separación y el juicio. Todos deben unirse para sobrevivir a esta vida en paz. Sin unión nada está bien".

Co-escrita y co-producida por Jonathan Shorten, quien ha trabajado con Stone desde el álbum de 2004 Mind Body & Soul, "Walk With Me" es una canción que tuvo muchas modificaciones en la letra hasta llegar al resultado que hoy se escucha. "Espero que la gente la interprete de la forma en que se pretendía. Cuando hablo de los 'héroes', me refiero a los valientes médicos y enfermeras que han dado tanto de sus vidas para ayudar a otros a tener una. Y cuando hablo de 'nuestros hermanos y hermanas que no pueden respirar´, es una referencia a George Floyd y los muchos otros que han sufrido injusticia y asfixia de cualquier forma, ya sea física o emocional. Cuando digo 'toma una mano', me refiero a cualquier mano, ama a todos, estamos juntos en esta vida. La única forma en que las cosas mejorarán es si descartamos las divisiones y las líneas y nos amamos sin importar el color, el trabajo o la salud. La solución es no hacer esas líneas más gruesas. Caminemos juntos. A través de todo".

Joss Stone suele grabar canciones con artistas locales de las ciudades que visita, en distintas partes del mundo. Su último paso por Buenos Aires fue para dar un concierto, en 2018, en el Teatro Colón, dentro del ciclo LN Cultura. En julio de este año comenzó un podcast A Cuppa Happy, con invitados que van desde el comediante británico Bill Bailey hasta la terapeuta sexual Laura Berman y los músicos Shaggy y Boy George. Además, aprovecha el tiempo hogareño para cocinar y cada domingo hace un Facebook Live "Cooking With Joss", con un catalogo muy variado de recetas.

La cantante lleva más de la mitad de su vida sobre los escenarios. Comenzó a cantar a los 13 y dos años después firmó su primer contrato discográfico. Su primer disco, muy alabado por la crítica musical, se publicó en 2003 como The Soul Sessions. Ahora con 33 años y siete discos publicados, aprovecha el aislamiento para hacer otras actividades y prepararse para la maternidad. A principios de octubre contó en su posdcast que estaba embarazada de 17 semanas, durante una charla con la escritora Ella Mills. "'¿Adiviná qué? ¡Voy a tener un bebé! Estoy muy emocionada de hablar contigo porque no conozco a muchas mujeres embarazadas. Estoy en la semana 17 y dejé de sentirme enferma todo el tiempo", contó la cantante en una de sus grabaciones de A Cuppa Happy. "Me siento bien. ¿No es una locura cuando tienes a alguien creciendo dentro de ti?", continuó. "Mi novio sigue diciéndome: 'El dolor es temporal'. ¡Temporal! ¡Dios mío, es horrible! ¡Déjame en paz! ¡Voy a llorar!".

