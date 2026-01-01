El romántico video de Tini y De Paul para recibir 2026: “¡Te amo!”

Tini Stoessel realizó su publicación de fin de año y decidió agregar un video romántico junto a Rodrigo De Paul, con quien protagoniza una de las relaciones amorosas más populares en las redes sociales. Luego de reiniciar su noviazgo con el futbolista, la cantante decidió ir de a poco y las apariciones en el perfil del otro fueron aumentando de forma paulatina hasta llegar a este 31 de diciembre en el que decidieron no ocultar más cómo se sienten por su pareja y reinstalaron los rumores de casamiento.

A través de su cuenta de Instagram (@tinistoessel), la cantante decidió compartir un resumen de lo que fue su año y le dedicó cariñosas palabras a sus seres queridos. “2025. Gracias, pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer, llorar a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado. ¡Ya casi 2026! Si Dios quiere voy a compartirles el álbum que vengo soñando, ¡y nos vemos en la gira! Les mando todo mi amor, gracias por ser parte de mi vida, los amo″, escribió Tini en un primer lugar.

Además de amigos y familia, hubo varias postales de lo que fue su gira con el Futttura Tour, pero lo que más llamó la atención fue un video especial en el que apareció junto a De Paul, su pareja. En el mismo, se los pudo observar en el asiento trasero de un auto mientras cantaban “Gasolina” de Daddy Yankee. Ante esto, el propio futbolista de la selección argentina le comentó: “Te amo con todo mi corazón. ¡Se viene un gran 2026!”.

Tini compartió un cariñoso posteo de fin de año junto a De Paul Captura Instagram (@tinistoessel)

Pero esto no fue lo único, sino que el propio Rodrigo De Paul (@rodridepaul) hizo lo mismo que Tini Stoessel y realizó una publicación a modo de resumen de lo que realizó durante el año. En este caso, escribió: “¡Un 2025 que me transmitió paz, que me hizo estar cerca de las personas que más amo y que me dio la posibilidad de volver a soñar y proyectar para lo que se viene! ¡El 2026 lo recibo con mucha adrenalina y entusiasmo de cumplir todo lo que me propongo! Gracias por acompañarme siempre, ¡los amo! Salud”.

En este caso, el jugador de Inter Miami CF agregó tres imágenes distintas vinculadas a la cantante y la primera de ellas fue la cena romántica que tuvieron hace unos meses y que se había filtrado en redes sociales. Tras esto, apareció otra postal en la que se los pudo ver mientras se tomaban de la mano, lo que muchos interpretaron como todo un guiño del futbolista a que están comprometidos, tal y como se dijo en varios programas de chimentos hace un tiempo.

De Paul compartió las fotos filtradas meses atrás y reactivó los rumores de casamiento con Tini Instagram (@rodridepaul)

En último lugar fue turno de unas vacaciones que compartieron semanas antes de confirmar su reconciliación. Ante todo esto, Tini le comentó “¡Mi amooooor te amo!”. De esta manera, la pareja no hizo más que confirmar que están en un gran momento de su relación amorosa y no debería ser ninguna sorpresa si en un tiempo se confirma que se casaron en secreto o que van a hacerlo pronto.