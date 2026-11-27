Con la llegada de los días de calor y con un fin de mes muy presente en las billeteras argentinas, son muchos los que eligen disfrutar de un plan casero sin gastar y, sobre todo, refugiados de las altas temperaturas del exterior. Para eso, no hay nada mejor que una buena maratón de una serie o, por qué no, darle una oportunidad a esa película de la que todos hablan.

Para que la tarea de elegir qué ver este sábado 28 y domingo 29 no sea tan tediosa, te traemos el ranking con las producciones más vistas por los suscriptores de Netflix de Argentina. Prepará los pochoclos o una buena picada y encendé el televisor.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Gordon (2026)

Inspirada en hechos reales/Suspenso. Sigue la vida del criminal argentino Aníbal Gordon, quien fue líder de la organización terrorista Triple A durante la dictadura militar argentina. Gordon era un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década de los setenta en Argentina. Duración: siete episodios. Ver Gordon.

Tráiler oficial de Gordon, disponible en Netflix

2. La ley de las bestias (2026)

Suspenso/Drama. La historia comienza tras el brutal asesinato de cuatro niños en Polonia. El caso sitúa a la comandante e investigadora principal Anna Berz y a la psiquiatra Agnieszka Grabska ante la misión de evaluar la salud mental del principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz. Bajo presión, ambas toman una decisión profesional que marcará y fracturará su relación. Duración: cuatro episodios. Ver La ley de las bestias.

La ley de las bestias, tráiler

3. El cuerpo (2026)

Terror/Suspenso. La noche de Halloween, un grupo de baile femenino lidia con remordimientos, deseos impuros y visiones fantasmales cuando una novatada sale endemoniadamente mal. Duración: ocho episodios. Ver El cuerpo.

El cuerpo, tráiler

4. Génesis (2026)

Drama/Basada en hechos reales. En los años 80, muestra cómo un joven Ferran Adrià llega casi por casualidad al restaurante elBulli y, junto a Juli Soler y su hermano Albert, revoluciona la gastronomía mundial. En el presente, sigue a la crítica gastronómica Glòria Canabach, quien regresa tras la muerte de su padre para intentar reabrir el histórico restaurante familiar mientras sana heridas del pasado. Duración: seis episodios. Ver Génesis.

Génesis, tráiler oficial

5. De Guardia (2026)

Drama. Sofía es una cirujana brillante pero impulsiva a la que sus superiores envían a trabajar a una caótica y saturada sala de urgencias de Oslo para intentar salvar su carrera tras meterse en problemas. En medio de emergencias médicas constantes, presiones políticas y el choque con sus nuevos compañeros, deberá aprender a trabajar en equipo y decidir si sigue su camino en solitario o forma parte de una comunidad. Duración: siete episodios. Ver De Guardia.

De Guardia, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Pacífico (2026)

Thriller/Inspirada en un caso real. Un grupo de buzos viaja a la remota isla de Malpelo en busca de una aventura inolvidable. Durante su última inmersión, una poderosa corriente marina los arrastra y los separa en distintas direcciones, dejándolos sin barco, sin rumbo y a cientos de kilómetros de tierra firme. Inspirada en un caso real, la historia muestra su lucha extrema por sobrevivir en mar abierto mientras el equipo de rescate intenta dar con ellos a ciegas. Duración: 1 hora y 35 minutos. Ver Pacífico.

Pacífico, tráiler oficial

2. The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra (2026)

Drama bélico. Basada en una historia real, sigue a cuatro estrellas del fútbol americano universitario estadounidense que abandonan la fama para enlistarse en los Marines tras el ataque a Pearl Harbor. Antes de partir hacia la sangrienta batalla de Okinawa, disputan un legendario partido en la isla de Guadalcanal durante la Nochebuena de 1944, un encuentro que forja su hermandad y que, para muchos, será el último de sus vidas. Duración: 2 horas y 7 minutos. Ver The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra.

The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra, tráiler oficial

3. Ángeles inesperados (2023)

Drama/Basada en hechos reales. Sigue a Sharon, una peluquera de Kentucky que atraviesa problemas personales y encuentra un nuevo propósito al conocer a Ed, un padre viudo abrumado por las deudas médicas mientras su hija menor espera un trasplante de hígado. Decidida a ayudarlos, moviliza a toda la comunidad para recaudar fondos y enfrentar una histórica tormenta de nieve que amenaza con impedir que la niña llegue a tiempo a la cirugía. Duración: Una hora y 58 minutos. Ver Ángeles inesperados.

Ángeles Inesperados. tráiler Oficial

4. Hermanastras (2026)

Comedia musical/Animación. Reinventa el cuento de Cenicienta desde la perspectiva de sus supuestas villanas. Cansada de vivir a la sombra de Cenicienta, la incomprendida Lilith roba la varita del Hada Madrina durante el Baile Real, pero el hechizo sale mal: convierte por accidente a su hermana Margot en rana y deja el reino en manos de una usurpadora. Para revertir el caos, Lilith deberá aliarse con la propia Cenicienta y un peculiar trol en una aventura que demuestra que incluso los villanos merecen su final feliz. Duración: una hora y 46 minutos. Ver Hermanastras.

Hermanastras, tráiler oficial

5. Mi villano favorito 4 (2024)

Comedia/Aventura. Gru y su familia deben adoptar identidades falsas para ocultarse de un supervillano, un antiguo compañero de la escuela de Gru que le guarda rencor desde pequeño y pretende convertir a la familia en híbridos entre humano y cucaracha. Duración: 1 h 34 min. Ver Mi villano favorito 4.