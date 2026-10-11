La reacción de Gustavo Yankelevich al fuerte relato de su nieto Valentín sobre la violencia que sufrió de parte de su padre Darío Giordano

Este domingo Gustavo Yankelevich hizo un posteo en Instagram en respuesta y señal de apoyo a su nieto, Valentín, hijo de Romina Yan, quien aseguró que durante su niñez sufrió violencia física y psicológica de parte de su padre, Darío Giordano.

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla…Tienen toda mi admiración. ¡Los amo!“, escribió Gustavo junto a la foto en la que aparece además junto a su otro nieto Franco.

El posteo de Gustavo Yankelevich (Fuente: Instagram/@gustavoyankelevichok)

Esta publicación surgió a raíz de la entrevista que ofreció Valentín a Infobae, donde describió: “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”.

“Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria. Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”, agregó Valentín.

De acuerdo al relato de Valentín, la violencia empezó después de que Romina Yan murió, cuando él tan solo tenía 7 años. Desde entonces empezó a vivir, al igual que con sus hermanos Franco y Azul, diferentes actos de violencia en su hogar.

En medio de ese contexto, confió en Gustavo Yankelevich para revelarle la situación que vivía en su casa. Su abuelo se volvió su confidente, al igual que el de sus hermanos. En la actualidad no lo llama “papá” y utiliza el apellido materno.

En cuanto a la publicación que hizo Gustavo Yankelevich, en la sección de comentarios diferentes celebridades y amigos manifestaron su apoyo a la familia.

La reacción de Nicolás Vázquez (Fuente: Instagram)

Nicolás Vázquez plasmó: “Quiero felicitarte de corazón, no solo por el abuelo-padre maravilloso que sos, sino por el ser humano que demostrás ser cada día. Después de todo lo que les tocó atravesar, ver cómo seguís de pie, siendo sostén, refugio y fuente de amor para ellos, es conmovedor. Ellos tienen la bendición de tenerte, y estoy seguro de que en cada abrazo tuyo encuentran un poquito de paz, de seguridad y de ese amor que nunca se pierde. Y vos la bendición de tenerlos a ellos. Dos personas tan hermosas. Los admiro y quiero con todo mi corazón”.

“Imposible que no duela el corazón… Gracias por salvar a esos chicos", manifestó Sofía Zamolo.