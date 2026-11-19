En medio de las versiones que circularon en las últimas horas sobre los motivos que habrían ocasionado el quiebre de la relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo se cansó, rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

Marta Fort comunicó su separación mediante su cuenta de INstagram (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

Según explicó el ex de la influencer este jueves a través de audios de WhatsApp que le envió a Intrusos (América TV), la ruptura se dio “por una suma de cosas que yo le dije que me hacían sentir, entre comillas, inseguro, pero porque a mí me estaba yendo peor”.

En ese sentido, apuntó directamente a cómo se daban los encuentros cuando viajaba a verla: “Como por ejemplo, a ella le encanta si yo voy de jueves a domingo; a ella le encanta salir todos los días a comer. Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos. Y los lugares lindos salen de 500 a 1000 dólares por comida”.

Juan Manuel aclaró que no tiene inconvenientes con salir, pero marcó una diferencia en cuanto a los montos y a su propia realidad económica: “Yo ya no disfruto esa comida, ¿entendés? Yo salgo a comer todos los días, no tengo problema. Pero yo una comida de 100, 150 dólares, ya no la disfruto. Después ya más me parece la estupidez más grande del mundo, ¿por qué? Porque a mí me cuesta hacer la plata. Me va bien, pero tengo que estar corriendo atrás de la plata; o sea, yo no tengo la vida resuelta como ella. No la juzgo, es un plus que ella nació así y está bien, lo tiene que disfrutar”.

Marta Fort se separó de Ramírez tras cinco meses de relación (Foto: Captura TV)

Además, rechazó la idea de que el problema pasara por una inseguridad ligada al dinero y lo vinculó con sentirse “desenfocado”: “Entonces, ella no se puede poner mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento con cómo está la relación. Por eso es que ella dice que yo me siento inseguro económicamente. No, no es que me sienta inseguro económicamente. Es que yo me siento desenfocado”.

En otro tramo de sus mensajes, Ramírez contrastó sus hábitos diarios con los de ella y describió el cansancio físico y laboral que le generaba seguirle el ritmo los fines de semana: “Si yo voy de jueves a domingo, jueves a domingo toma alcohol, o sea, ella toma alcohol lunes a lunes. Yo soy una persona superdeportista; yo no tomo alcohol. No salgo de joda, no me drogo, no hago nada. Me duermo a las 12 de la noche, me levanto a las 7 de la mañana, hago doble turno de gimnasio, salgo a andar en bici 100 km, salgo a correr, hago CrossFit”.

Marta Fort con Juan Manuel Ramírez en tiempos felices (Fuente: Instagram/@martacfort)

Por último, relató cómo impactaba esa dinámica en su descanso y en su semana laboral: “Entonces, si yo voy de jueves a domingo y yo tengo que salir al baile, tomar alcohol todos los días, dormirme a las 5 de la mañana y a las 7 estar despierto, porque esa muchacha no duerme, no se duerme a las 5 de la mañana. Y a las 7 te toca el hombro y te dice: ‘Vamos a entrenar’. ‘No, Marta, no voy a entrenar’. Yo ya me levantaba con un dolor de cabeza y recontra cansado. Entonces, yo estaba 4, 5 días así, y claro, llegó un momento que no lo podía sostener más, es la realidad”.