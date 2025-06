Juan Reverdito contó el polémico motivo por el que no volvió a aparecer en Gran Hermano

Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), trabajó durante algunos meses como chofer del reality y luego como panelista en La noche de los ex (Telefe), programa que se encarga de repasar los mejores momentos del reality junto a exjugadores bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte. Sin embargo, este último tiempo dejó de ser convocado, algo que lo llenó de sorpresa.

En diálogo con LAM (América Tv), Reverdito habló sobre la decisión de Telefe y también de su nueva vida alejada de las cámaras. “Estoy laburando hace dos meses y medio con gente en situación de calle. Y bueno, ayer subí una historia de Instagram y la verdad que la gente me está dando ropa para toda la gente que necesita. Es terrible las cosas que veo y las cosas que hay para hacer”, comentó el exhermanito sobre sus labores con los más necesitados.

Juan Reverdito es recordado por su participación en Gran Hermano 2022 (Foto: Instagram @granhermanoar)

Fue entonces que el notero del ciclo que conduce Ángel de Brito le recordó aquella gala de Gran Hermano en la que, en pleno vivo, le manifestó a Santiago del Moro su crítica situación laboral. Cabe mencionar que eso sucedió hace algunos meses nada más y, en ese entonces, el presentador lo ayudó a reinsertarse en el ambiente como chofer de los hermanitos que ingresaban y salían de la casa más famosa del país. A su vez, la producción de Telefe quiso que formara parte de La Noche de los ex. Sin embargo, en las últimas semanas su presencia no fue requerida en ninguno de los dos programas.

“Seguro hay más de uno que dice: ‘hay este es remisero y consiguió trabajo solo de remisero’. Pero para mí es laburo y estoy re agradecido a Santi del Moro, que tuvo mucho que ver infinitamente en estos laburos”, aclaró. Aunque también se animó a destapar una interna desconocida de él con Robertito: “El jueves me mandaron un mensaje donde me decían que no estaba y que iban a probar a otro participante y me sorprendió. Me dijeron que es rotativo. Pero bueno, es difícil estar en un panel donde yo no tengo experiencia y estar con chicos que vienen de tres años siendo panelistas, te genera una desventaja terrible y más si el conductor no te ayuda para nada. Yo voy con la mejor, pero es terrible cuando no te tira un centro el conductor, se hace complicado”.

Juan Reverdito fue durante algunos meses el chofer de los hermanitos (Foto: Instagram @juanreverdito)

“¿Por qué sentís que el conductor no te tira un centro?“, indagó el cronista. ”No sé la verdad. Capaz es así. Yo le pongo la mejor y es muy difícil hablar u opinar porque uno capaz quiere decir algo y te cortan automáticamente", cerró molesto Juan Reverdito.