Tato Algorta, el último ganador de Gran Hermano, tuvo un accidente automovilístico en Uruguay

Santiago “Tato” Algorta protagonizó un accidente automovilístico en Uruguay y se encuentra fuera de peligro. Como era de esperarse, la noticia generó mucha preocupación entre sus miles de fanáticos, quienes lo convirtieron en ganador de Gran Hermano 2024-25 (Telefe) y rápidamente lo volvieron tendencia en redes sociales.

La información sobre lo sucedido fue revelada por Pepe Ochoa en las redes sociales de LAM (América TV), donde no solo mostraron imágenes del accidente, sino un video en el que el panelista contó detalles de lo sucedido en el país vecino: “Tato de Gran Hermano sufrió un accidente hoy a la noche en Uruguay, en la zona de Dolores, Soriano. Venía con su vehículo, dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz”.

Tras esta introducción, Ochoa concluyó: “Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban, llegó la ambulancia, a Tato lo trasladaron y está fuera de peligro”. Así, la noticia rápidamente buscó llevar tranquilidad a sus seguidores, a la espera de conocer información oficial por parte del propio Algorta.

Pepe Ochoa detalló cómo fue el accidente de Tato Algorta

Mientras sus más de 700 mil seguidores esperan un comunicado con más detalles en Instagram, donde precisamente se puede observar en las historias que el propio Tato Algorta celebró hace pocas horas su debut al frente de su propio programa de streaming, Santiago del Moro, en vivo con Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), llevó tranquilidad a todos los seguidores del programa al asegurar que la producción se comunicó con el último ganador y se encuentra en perfecto estado.

Santiago del Moro confirmó el accidente de Tato Algorta

“No le pasó nada (...) El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, agregó el conductor.

Minutos más tarde, Laura Ubfal, panelista del reality, aseguró que el vehículo no volcó, como había trascendido inicialmente, y que solo tuvo un choque que no pasó a mayores. Además, sumó que afortunadamente Tato Algorta no está hospitalizado.