Qué le pasó a Tato Algorta, el último ganador de Gran Hermano

Santiago “Tato” Algorta protagonizó tuvo un accidente automovilístico en Uruguay. El joven consagrado en Gran Hermano 2024-25 conducía su automóvil por una zona de visibilidad reducida cuando perdió el control de su auto y terminó fuera de la calzada. La noticia movilizó a los servicios de emergencia locales y obligó a las figuras de Telefe a interrumpir su programación para brindar un parte oficial sobre su salud.

Tato Algorta, el último ganador de Gran Hermano, tuvo un accidente automovilístico en Uruguay

Cómo ocurrió el incidente en que protagonizó Tato Algorta

La información preliminar sobre el suceso llegó a través de las redes de LAM, el ciclo emitido por América TV. Pepe Ochoa expuso los primeros datos sobre la ubicación y las causas probables del choque que involucró al último campeón del certamen.

El panelista detalló: “Tato de Gran Hermano sufrió un accidente hoy a la noche en Uruguay, en la zona de Dolores, Soriano. Venía con su vehículo, dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz”.

Pepe Ochoa detalló cómo fue el accidente de Tato Algorta

Asimismo, explicó las consecuencias inmediatas del impacto: “Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban, llegó la ambulancia, a Tato lo trasladaron y está fuera de peligro”.

La confirmación oficial sobre el estado de salud de Tato Algorta

La repercusión del choque impactó rápidamente en la pantalla de Telefe. Santiago del Moro detuvo la emisión en vivo de Gran Hermano Generación Dorada para llevar calma a los televidentes. La producción del canal estableció contacto directo con Algorta para verificar su condición médica tras la difusión de las imágenes del vehículo dañado.

Santiago del Moro confirmó el accidente de Tato Algorta

Del Moro confirmó que el joven se encuentra en óptimas condiciones y descartó lesiones de gravedad. El conductor aseguró que la producción se comunicó con el último ganador y se encuentra en perfecto estado.

El presentador ofreció detalles sobre los daños materiales y la situación personal del exparticipante: “No le pasó nada. El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”.

Con el correr de los minutos, surgieron nuevos datos que ajustaron la versión inicial del siniestro. Laura Ubfal aportó información complementaria y aseguró que el vehículo no volcó, como trascendió inicialmente, y que solo tuvo un choque que no pasó a mayores.

Laura Ubfal llevó más tranquilidad sobre lo sucedido

La periodista sumó un dato relevante para la tranquilidad de los más de 700 mil seguidores que Algorta acumula en Instagram: el joven no requirió hospitalización. El incidente ocurrió pocas horas después de que Tato celebrara en sus redes sociales el debut al frente de su propio programa de streaming.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.