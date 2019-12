Mauro Viale, furioso con el desplante de Riquelme: "¡Qué tipo tan desagradable!" 01:06

Las repercusiones de la visita del exfutbolista y actual candidato a vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, al estudio de Intrusos, en la que tuvo una larga charla con Jorge Rial y su panel, siguen dando que hablar. Esta vez, la noticia es el cruce que tuvo con Mauro Viale una vez terminado el programa. Riquelme "gambeteó" al periodista y este estalló al aire contra el ídolo xeneize. "¡Qué tipo tan desagradable!", dijo, entre otras cosas.

La extensa conversación de Riquelme con el panel de Intrusos había concluido y el exfutbolista estaba aún en el estudio rodeado de gente que le pedía selfies y autógrafos cuando Viale se le acercó, micrófono en mano, para hacerle su propia entrevista, pues se encontraba en vivo en su programa de A24.

La incursión del periodista y exrelator de fútbol al estudio del programa de Rial resultó infructuosa, ya que al llegar finalmente al lugar donde se encontraba Riquelme, no pudo obtener ninguna declaración. Se quedó apenas con un escueto saludo.

El encuentro entre Viale y Riquelme duraría apenas segundos antes de la huida del jugador

"Román, estamos en vivo por A24, soy Mauro Viale", señaló el periodista. Riquelme lo miró, respondió "Hola, ¿Cómo anda?" y emprendió su salida del lugar, como en los tiempos de sus mejores gambetas, para nada predispuesto a responder preguntas.

Cuando Viale le pidió "un minuto" para dialogar, el ex número 10 xeneize respondió: "No, no, me tengo que ir". Y efectivamente, se fue.

En ese momento, el periodista inició un soliloquio acerca del jugador y de lo que le había pasado: "¡Qué desagradable, che! ¿No puede decir nada? Yo lo he relatado... no, no lo he relatado. Qué tipo tan desagradable. Pero se fue, qué maleducado, ¿No?".

Finalmente, Mauro Viale ya resignado, mientras emprendía el regreso a su propio estudio, emitió una última reflexión: "Bueno, hemos fracasado con esto. No me lo imaginaba".