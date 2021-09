Juana la Loca revive en un escenario porteño

Hay nombres en la historia que tienen un peso inmenso. Uno de ellos es Juana la Loca. ¿Pero qué se sabe de esta mujer? En realidad, sería más prudente decirle Juana de Castilla. Aunque también fue reina de Aragón, Valencia, Mallorca, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y de Navarra; condesa de Barcelona y duquesa titular consorte de Borgoña. Títulos, evidentemente, no le faltaban pero quiso la historia que quede marcado a fuego ese apodo que, a ciencia cierta, se desconoce su veracidad. Lo que sí se sabe es que era hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que se casó con Felipe el Hermoso , que tuvieron seis hijos, y que la declararon loca y estuvo encerrada en Tordesillas, siempre vestida de negro y con la única compañía de su última hija, Catalina, durante 46 años.

Luego hay imprecisiones. Algunos historiadores aseguran que fue maltratada física y psicológicamente por sus carceleros; hay relatos que cuentan que la dejaban salir únicamente para visitar la tumba de su marido y pedía abrirla para besarle el alma. Y otros mitos y leyendas similares que no pueden comprobarse pero es que están fijadas en las memorias. Lo que sí se sabe y es seguro es que su nombre, su apodo descalificativo, en realidad, pasó a la historia.

Pepe Cibrián Campoy escribió un material basado en esta biografía titulado Juana la Loca; lo dirigió él mismo en 2013 interpretado por Patricia Palmer. Aquella versión fue la que vio la actriz y directora Ana Padilla, y quedó inmediatamente enamorada de su texto. Se prometió dirigirla en algún momento de su carrera. Luego, la misma pieza fue interpretada por una figura masculina, Nicolás Pérez Costa.

Ana Padilla, directora de Juana la loca, con textos en verso escritos por Pepe Cibrián

Y finalmente, en 2019, la actriz María Seghini convocó a Ana Padilla para que la dirigiese en un unipersonal. Inmediatamente a Padilla se le vino a la memoria aquel material que tenía pendiente y se pusieron a trabajar con él. “Es un texto bellísimo, a María le encantó la idea, Pepe muy generosamente nos dijo que sí; pero el trabajo era arduo porque el texto está escrito en verso y hay que romperlo para que se vuelva dinámico”, repasa Padilla, feliz y nerviosa porque finalmente este proyecto se acaba de subir a escena en el Patio de Actores. “Llegamos a hacer unas pocas funciones, pero geniales, en La Plata e íbamos a estrenarla en Buenos Aires en mayo de 2020, pero nos pasó lo mismo que a todos. Llegó la pandemia y el mundo quedó congelado. De todas formas no abandonamos nunca la obra porque sabíamos que la íbamos a hacer así que seguimos con encuentros por Zoom, leyendo el texto. Hasta que llegaron las vacunas y nos pudimos juntar, protocolos mediante. Luego íbamos a estrenar en mayo pasado y también por la segunda ola, se suspendieron las actividades teatrales. Así que llegamos a esta instancia con muchísimas ganas de mostrar la obra”. Se harán, en principio, seis funciones los jueves, a las 20.30, pero la idea de las ambas es continuar todo lo que se pueda porque están enamoradas del material tanto como Juana de Felipe.

La historia comienza con Juana ya grande, aislada hace décadas, este encierro que de repente se resignificó en el mundo entero, le permite repasar su vida. Desde que la envían siendo adolescente a casarse sola con Felipe, en veinte navíos pero sin contención. Hasta llegar a la Juana grande, profundamente sola, encerrada. Es, de alguna manera, el recorrido que ella hace, la retrospectiva de su propia vida.

“Cuando me volví a encontrar con el material lo sentí muy actual. Tiene una violencia hacia la mujer muy fuerte, mucha falta de respeto. La ambición de poder está presente a lo largo de toda la vida de esta mujer. Justamente, a ella la declaran loca porque se quieren quedar con el trono. Hay una versión que dice que Felipe ya estaba por firmar la locura de Juana para poder encerrarla y no llega a hacerlo porque se muere. Finalmente la firma su hijo y su padre. O sea que es traicionada por todos los hombres de su familia”, cuenta Padilla ansiosa por estrenar esta obra llena de pasión, de traición, de celos, de odio, de muerte.

María Seghini encarna a Juana La Loca y a muchos otros personajes de la misma historia Emiliano Chico

María Seghini se ocupa de todos los personajes. Porque en escena aparecen además de Juana, la reina Isabel, Felipe, el ama de llaves y el nieto de Juana. “Yo tenía ganas de trabajar con Ana porque es una actriz que ama este oficio y eso es lo que más me interesa. Así es como me propuso esta épica romántica que me dejó sin palabras. Es realmente casi imposible de hacer pero nos zambullimos en los mares de Juana. Nos pusimos a investigar. Tuvo una vida muy triste”, repasa Seghini que tiene la difícil misión de interpretar en 65 minutos a tantos personajes diversos. “ Es un poema escrito en verso de 42 páginas . Ése ya era el primer desafío que me parecía casi inalcanzable, pero lo quisimos intentar. Ante todo, nos sedujo ese reto, además, por supuesto, de la historia que es fantástica”, concluye la actriz que cada jueves se convierte en Juana, la célebre prisionera.

