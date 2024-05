Juana Repetto mostró el estado de los zapatos de su hijo y sus seguidores la cuestionaron con dureza: “Vergüenza”

Escuchar

Si algo quedó demostrado es que Juana Repetto no tiene pelos en la lengua a la hora de responder a cualquier tipo de cuestionamiento que puedan hacerle sus seguidores de las redes sociales. Además, no duda en expresarse abiertamente cuando algo le molesta o interpela. Justamente en las últimas horas fue atacada por mostrar el zapato roto de uno de sus hijos. No solo la cuestionaron por un error de ortografía en su publicación, sino que también la acusaron de pedir canje. Fiel a su estilo, no se guardó nada y salió al cruce.

Todo comenzó cuando la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech subió un breve video donde mostró el estado de los zapatos que usa Toribio para el colegio. Según se pudo advertir, serían los mismos -o similares- que mostró hace unos meses, cuando la acusaron de no haberlos limpiado lo suficiente. La cuestión más reciente es que el calzado tenía un agujero. “Por supuesto que ya los mandé a coser el año pasado una vez”, reveló la influencer para contar que no se trataba de un problema nuevo.

Esta simple storie generó todo tipo de reacciones. En primer lugar, un usuario de Instagram la cuestionó por mensaje directo, por haber escrito coser con c. Además, le aconsejó: “Eso se tira y punto”. Repetto por su parte, no dudó en hacer una captura de los comentarios y lo publicó con una contundente respuesta.

Juana Repetto recibió críticas en las redes y salió al cruce (Foto: Instagram @juanarepettook)

“¿Por qué la gente se pone tan mal con un error de ortografía?”, cuestionó Repetto y en la misma línea continuó: “Es llamativo los nervios que le da a la mayoría de la gente. Coser y cocer, no lo supero. Me equivoco siempre. Me importa nada, no jodo a nadie ni nadie morirá por mi error”.

Pero, lo que la hizo enfurecer fue un comentario que le hizo otra cuenta, donde un usuario le expresó: “Estás pidiendo canje, comprale, sos planera con Osde. Vergüenza ajena”.

Juana Repetto respondió a una cuenta que la acusaba de "planera" (Foto: Instagram @juanarepettook)

Con la honestidad que la caracteriza, la influencer salió al cruce y sin vueltas respondió: “Y a vos ser del mal... (no saben la cantidad de caca que me tira hace rato) tiene nuevos divinos y comprados gila. Metete las palabras en el c***”.

A Juana Repetto la criticaron en redes por los zapatos de su hijo en el inicio de clases y no se quedó callada

Esta no es la primera vez que la influencer es cuestionada por los zapatos de su hijo. Hace un par de meses compartió con sus seguidores su felicidad por el inicio de clases de Toribio, que ingresó a segundo grado. Subió una foto del pequeño con uniforme y mochila, pero todas las miradas se posaron en su calzado: mocasines estilo vintage que, según sus seguidores, parecían viejos.

Juana Repetto fue cuestionada por los zapatos del colegio de Toribio

“Es un nene, no lo disfraces de viejito” y “No le van a durar nada”, fueron algunos de los comentarios que recibió. Pero, hubo una frase en particular que le llamó aún más la atención. Una seguidora le dijo si “no se le había ocurrido lustrarle los zapatos”. La actriz, casada de las críticas, le contestó: “No podía faltar el clásico de todos los años”.

