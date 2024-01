escuchar

En su cuenta de Instagram, Juana Repetto abrió un debate que generó cierto revuelo. Sucede que se encuentra instalada en Valeria del Mar, sitio concurrido de la Costa argentina en temporada de verano, y fue ahí donde se topó con una situación a la que ella tildó de “curiosa”.

Resulta que la actriz, quien se encuentra con una amiga y sus dos hijos Toribio y Belisario de vacaciones, decidió contar en sus stories el momento que vivió al pedir hielo para que sus bebidas estén frías en medio de un día caluroso. “Estoy chocha, no conocíamos el lugar, estamos en hotel Valeria, donde nos invitaron y a una cuadra tenemos el parador donde vinimos con nuestra comida que compramos en la rotisería y las gaseosas”, comenzó Repetto, en un video donde habló de frente a cámara.

En esa misma línea, la influencer, quien cuenta con 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, reveló que le cobraron en la cuenta el hielo que pidió en reiteradas ocasiones para refrigerar la bebida. “El parador es muy lindo, los chicos tienen ahí mismo un lugar para jugar. Sin embargo, nosotros nos trajimos el agua, pero le pedimos al chico, ya que hay servicio en las carpas, algo de hielo porque estaba caliente y no teníamos heladera”, aclaró.

“Nos dice ‘dale te traigo un vaso’. Nos trajo un vaso que duró nada y le pedí que cuando volviera nos trajera otro. Y así fue desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, más o menos. Cuando nos estábamos yendo, nos traen la cuenta de algunas cosas que pedimos para picar y veo que eran mil pesos en vasos de hielo, te cobraban cada uno 200 pesos”, dijo, indignada, al no entender la decisión del lugar en cobrar el hielo.

El ticket que comprueba el cargo por pedir hielo Instagram (@juanarepettook)

Confundida por la cuenta, Juana decidió abrir una especie de encuesta para conocer el veredicto del público acerca de este hecho que, en cierto punto, la indignó. “Todo bien, te lo pago, pero quiero saber qué opinión les merece esta situación. Vale aclarar que pedimos bebidas en el lugar además de un tostado y no sé qué más. ¿Da o es cualquiera?”, retrucó la hija de Nicolás Repetto.

Unas horas más tarde de la publicación, que generó discordia en las redes sociales, Juana decidió abrir la caja de preguntas y respuestas donde recibió un comentario en alusión a lo expuesto anteriormente. “Alto bardo con el hielo”, puso un seguidor, a lo que Repetto recogió el guante y se explayó.

Juana Repetto se explayó respecto a la repercusión que generó la compra del hielo

“No pedí hielo gratis, amigos. Tampoco me quejé de pagar, ni dije que era un horror. Les pregunté qué opinaban porque a mi es la primera vez que me pasa y me sorprendió, ¿qué tanto? Pedía hielo con las bebidas que había en el parador, como bien dice el ticket que subí, el cual decía Sprite con hielo”, aclaró Juana, en un hecho que no fue pasado por alto por sus seguidores, quienes se dividieron entre los que le dieron la razón y en los que le machacaron el hecho de mostrar el irrisorio precio que pagó por el hielo.