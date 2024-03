Escuchar

Jorge Lanata logró lo que muchos otros periodistas no pudieron durante los últimos tres meses: confirmar un nuevo romance de boca de sus dos protagonistas . Entre risas, muecas y gestos cómplices, Marina Calabró y Rolando Barbano blanquearon su relación y hablaron por primera vez como pareja: “Nos estamos conociendo”, aseguraron, ante la insistencia del conductor.

Todo comenzó apenas arrancó el ciclo. Luego de presentar a su columnista, el periodista disparó, sin vueltas. “Calabró, ¿hay algo que usted nos quiera contar?”. “A ver, déjeme pensar”, reaccionó ella y luego de intentar hablar de su programa con Luis Majul, Lanata la interrumpió. “No, no me pase el chivo”, le pidió y volvió a su intención inicial. “¿Algún dato más personal?”, volvió al ruedo. “Que estoy muy feliz, que estoy muy bien, que la vida me sonríe. Y no se me ocurre nada más. No sé, ¿quiere hacer alguna pregunta específica?”, respondió Calabró y le dio el pie perfecto a su colega. Junto a ella, Barbano no podía contener la risa.

Atento a la postal, Lanata cambió de interlocutor. “¿Barbano, hay algo que usted nos quiera contar?”, desafió. El periodista de policiales utilizó, sin éxito, la misma estrategia de Calabró: cuando comenzó a hablar de La cámara del crimen, el conductor lo interrumpió. “Él, peor que yo”, reaccionó tentada ella. Luego de algunos intentos más por desviar el tema, la flamante pareja tuvo que ceder.

Cansado de tantas evasivas, Lanata fue al punto: “¿Ustedes tienen algún vínculo, más allá del compañerismo laboral?”. “Yo creo que lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa que los ha visto crecer”, acotó, sin vueltas. “Déjense de romper las bolas y dar vueltas, y cuéntenlo si es que tienen algo que contar”, remató. Y la pareja, ante la insistencia y con los rostros colorados, no tuvo más opción que revelar la verdad.

“Se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo”, levantó el guante Calabró, muy segura, mientras Barbano seguía con las vueltas. “Y usted me va a odiar por lo que le voy a decir, pero es un título hermoso: nos estamos conociendo” . En ese momento, comenzó a sonar “Nuestra luna gris”, la icónica cortina del recordado programa de Roberto Galán, Yo me quiero casar, ¿y usted?

Barbano confesó que no supo qué decir ayer cuando el movilero de LAM le consultó por la relación. “¿Qué le iba a decir? ¿Nos estamos conociendo? Nos conocemos como compañeros de trabajo desde hace mucho, con lo cual es medio absurda la respuesta”, explicó. De inmediato, aclaró que no le ponen etiqueta a la relación.

Una relación que mutó

El rumor sobre el romance de Marina y las declaraciones de Iliana generaron chispazos entre las hermanas, que luego sellaron la paz en un evento familiar (Fuente: Instagram/@iliana_calabro)

Calabró y Barbano son compañeros de radio en Mitre desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el dato que dio el pie a la versión sobre un vínculo más intenso que una amistad comenzó a circular en enero de este año porque los dos se tomaron las vacaciones en el mismo momento. A la coincidencia se le sumaron, varios días después, las declaraciones de Iliana Calabró.

“Leí por ahí que anda noviando con Rolando”, disparó sin vueltas en un móvil con Intrusos. Luego, aclaró que todo comenzó porque quiso saber qué iba a hacer su hermana para las fiestas. “Mirá, yo te soy sincera... Me dijo que no iba a venir porque ella tenía otro plan para el Año nuevo porque obviamente la invité. ‘¿Sola o acompañada?’, le dije, ‘no quiero saber, no me cuentes nada’, y me dijo ‘acompañada’. Entonces, es señal de que está bien”, explicó.

Mirtha Legrand invitó a Rolando Barbano a su programa y le preguntó por Marina Calabró

Tras un prudente silencio, la periodista hizo referencia a los rumores en una nota con LAM. Sobre su supuesto romance, explicó que, si tuviera que blanquear una relación, no lo haría por medio de un “vocero”. Tampoco utilizaría a su hermana con ese fin. “No”, insistió. “Escuché todo tipo de especulaciones. Prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dejo como presagio, como tirando buena onda”, se ilusionó. “Quiero quedarme con eso. Dejame tener una esperanza”, dijo entre risas. Las especulaciones y las desmentidas terminaron hoy, con la palabra de sus protagonistas.

LA NACION

Temas Marina Calabró