Juana Repetto habló del sobrepeso que tuvo y reflexionó sobre su transformación física: “El gran cambio”

A lo largo de los años, Juana Repetto demostró que no tiene problema a la hora de vociferar tanto lo que piensa como lo que siente. En más de una oportunidad recibió críticas de parte de sus seguidores, ya sea por sus vacaciones o por el estado de los zapatos de uno de sus hijos. Ella, en tanto, no duda en salir a responder de frente y sin vueltas.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto es muy activa en redes sociales, espacio en el que comparte el día de día de sus hijos, Toribio y Belisario, su trabajo y también su costado más íntimo y personal. En las últimas horas, hizo una profunda reflexión respecto de su transformación tanto física como emocional. Recordó que tuvo sobrepeso y que en su primer embarazo llegó a los 100 kilos.Ante esto, decidió que debía haber un cambio y fue así como logró llegar a su “mejor versión”.

El profundo mensaje que compartió Juana Repetto en redes (Foto: Instagram @juanarepettook)

“Toda mi vida tuve sobrepeso. En mi primer embarazo superé los 100 kilos. Claramente, no era nada saludable. Una vez que más o menos me acomodé con el nacimiento de mi hijo, llegó el momento de ocuparme también un poco de mí. Así arrancaba mi camino”, expresó en un video donde compartió algunas fotos de los últimos años que mostraron su cambio físico. Publicó imágenes de su primer embarazo, del nacimiento de Toribio, de sus jornadas de entrenamiento y de cuando estaba esperaba a Belisario, su segundo hijo.

“Que nunca nadie te diga que no podés. Me encontré con mi mejor versión en todo sentido. Quedé embarazada de mi segundo hijo. Esta vez gracias a todo lo aprendido tuve un embarazo mucho más saludable. Y así naturalmente todo se fue acomodando. ¡Se puede!”, concluyó Juana Repetto en el clip que publicó en Instagram.

Toda mi vida tuve sobrepeso. En mi primer embarazo superé los 100 kilos (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

Asimismo, compartió un extenso texto donde reflexionó respecto al cuerpo, la salud y los cambios que tuvo: “Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero, en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y por qué no me sentía bien viéndome así”.

“Y empezó el gran cambio en mi vida, en todo sentido”, continuó al tiempo que remarcó: “Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación y a incorporar actividad física y gracias a eso (y a la terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente y empecé a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio”.

"Me encontré con mi mejor versión en todo sentido", reflexionó Repetto (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

“Y aquí comienza la mejor versión de mí, sin lugar a dudas. Esta terapia que empecé postparto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada. Laboralmente, me estaba yendo muy bien y podía ocuparme de compartir tiempo con mi hijo, de informarme acerca de todo lo que me interesaba respecto de la maternidad y de compartir con otras mujeres y sus bebés”, reparó.

Juana Repetto mostró cómo fue su transformación física (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

En esta misma línea, agregó: “Mientras tanto seguía mi proceso de cambio para terminar de coronar esta etapa tan espectacular, logrando el gran cambio de mi vida. Me veía y me sentía bien por primera vez en mi vida y si bien hay momentos y uno tiene altibajos como todo el mundo, déjenme decirles que mi versión como madre me trajo esta nueva Juana que llegó para quedarse, pero no solo como madre, lo cual es obvio, sino en todo sentido”.

“¡Se puede! No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, se labura y se sale. Se los prometo”, concluyó Repetto.

