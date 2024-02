Escuchar

Wanda Nara cumple todo lo que se propone, incluso cuando las críticas están al pie del cañón. Pese a que el 2023 no fue el mejor año para ella en lo que respecta a la salud, la empresaria ganó el Bailando con las Estrellas en Italia y logró desembarcar en la música con “Bad Bitch”, su tema debut, el cual ya acumular 3.3 millones de reproducciones en YouTube. A tres semanas de presentar “O Bicho Vai Pegar”, la mediática lanzará un nuevo video y pidió una serie de requisitos para quienes quieran participar en él.

Las exigencias de Wanda Nara para su nuevo videoclip (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene 17.2 millones de seguidores, la esposa de Mauro Icardi y madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, invitó a sus admiradores a poder participar del videoclip de “Tóxica”. Sin embargo, anunció un par de exigencias. “Mañana necesitamos señoras o señores de 45 a 80 años para mi nuevo videoclip. En lo posible gente de zona norte”, escribió sobre una imagen suya en la que se la vio posando con un vestido negro, manga larga y corte tubo, y en el que etiquetó a su estilista y amigo Kennys Palacios. “Comunicarse con él”, agregó.

Pero, ¿de qué tratará “Tóxica”? La hermana de Zaira Nara estuvo invitada este lunes 26 de febrero a Sería Increíble, ciclo que se emite por el canal de streaming Olga, y pese a que adelantó parte de la letra, aún no confirmó fecha de estreno.

“Tengo un equipo muy bueno”, comenzó diciendo al revelar cómo es que trabaja en sus canciones. En ese sentido, Eial Moldavsky le pidió que develara al menos una estrofa de lo que viene. “Un pedacito... no está escuchando nadie, se cortó el vivo, vos mandale”. A lo que Wanda accedió y desde su celular reprodujo la introducción de su nuevo corte: “¿Querés que te llame? Te estoy llamando ¿Por qué no respondés? “¿Querías que cambie? Nada cambió. Y te bloqueo”. La letra sonó sobre una base de electrónica, que enloqueció a todos en el estudio.

Pero como si todo eso fuera poco, la exconductora de MasterChef (Telefe) debutó sobre los escenarios con su gran hit durante la noche del sábado en la fiesta Bresh, que se llevó a cabo en el estadio GEBA de la Sede Jorge Newbery.

Wanda Nara recibió críticas por “exceso de Photoshop”

En los últimos días, Wanda Nara realizó una producción fotográfica para Netflix con motivo de promocionar Love Is Blind, el reality que conducirá junto a Darío Barassi y se emitirá en la plataforma streaming. “Nunca no estoy trabajando”, escribió en el posteo junto al emoji de un corazón negro, el cual superó los 150 mil likes y, aunque muchos elogiaron su look y el estilo del cabello, otros la acusaron de haber editado de más las imágenes.

Acusaron a Wanda Nara de haber usado, de más, el Photoshop (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Innecesario todo ese Photoshop Wanda”, comentó una usuaria de Instagram en la publicación. En la primera imagen fue una selfie con la cara en primer plano, mientras que el resto fueron tomadas por otra persona.

Wanda Nara junto a su amigo Kennys Palacios (Fuente: Twitter/@elejercitodelam)

Pero esta no es la primera vez que la mediática es acusada de excederse en la edición de fotos. Por ejemplo, en un posteo que hizo a fines de 2022, donde posó arriba de un auto, en las redes le llamaron la atención, puesto que la cubierta de la camioneta estaba distorsionada, a causa del excesivo uso del editor de fotos.