escuchar

Las redes sociales son la vía que elige Juana Viale para estar en contacto con sus fanáticos. Si bien no es de las usuarias más activas, que suben contenido cada dos por tres, ella ocasionalmente decide compartir algunas postales de índole laboral y otras un tanto más personales. Justamente, en las últimas horas, sorprendió a su millón de seguidores al mostrar el tatuaje que tiene en el pie derecho, pero fue una extraña luz que apareció en la foto la que, así como generó curiosidad, también cautivó a todos.

Es de público conocimiento que la exconductora de La noche de Juana (eltrece) es fanática de los tatuajes. De hecho, tiene varios dibujos hechos con tinta en la piel, que fue sumando a lo largo de los años. En las últimas horas, decidió compartir uno de ellos. Se trata de una figura de color negra que tiene en el empeine del pie derecho, casi a la altura del tobillo. En la Storie que subió a Instagram, se pudo ver también que de ese mismo lado tiene un anillo en el tercer dedo y, aunque pasó casi inadvertido, dejó al descubierto que en el tobillo del pie izquierdo luce varias tobilleras.

Juana Viale dejó su tatuaje y se sorprendió con una extraña luz que le iluminó el pie Instagram @juanavialeoficial

No obstante, su intención no fue dar cuenta de la marca que lleva en la piel, sino más bien mostrar algo inesperado con lo que se encontró en la habitación donde tomó la foto. En la imagen se pudo ver que sobre el tatuaje se asomaba una luz con los colores del arcoíris. Aunque no se pudo saber con precisión qué objeto la proyectaba, a la propia Juana le llamó la atención y decidió compartirlo en sus redes. Pero, no solo eso, sino que también encontró la canción perfecta para musicalizar su publicación. Eligió “She’s A Rainbow” (Ella es un arcoíris) de The Rolling Stones.

Esta no es la primera vez que la actriz comparte en las redes alguno de los tatuajes que tiene. En varias ocasiones, supo llevar prendas con la espalda al descubierto que dejaron ver los inmensos dibujos que tiene hechos con tinta. También publicó fotos de espaldas en toples para que estos mismos diseños puedan observarse con mayor claridad. Del lado izquierdo, Juana tiene una alargada figura compuesta por tres líneas gruesas en color negro y en el centro, justo debajo de la nuca, luce, lo que parecería ser una media luna.

Pero, sin dudas, el tatuaje más llamativo es el que comienza en su hombro derecho y se extiende hasta la cadera. La nieta de Mirtha Legrand tiene tatuadas unas gigantescas flores en tonalidades azules, verdes y rojas en forma de enredadera. Lo que llamó ampliamente la atención es que el dibujo es de tal magnitud que se extiende hasta la parte delantera de la cadera y fue ella misma quien lo dejó en evidencia en un posteo que hizo en las redes hace un par de meses.

Juana Viale, distendida, muestra un tatuaje en la zona de su cadera Foto: INSTAGRAM / @juanavialeoficial

En esa ocasión, Juanita compartió una foto recostada en una cama con sábanas blancas y un plato de frutas a su lado. Como estaba vestida con un conjunto de ropa interior negro, en la cadera derecha podía verse parte del tatuaje que comenzaba en la espalda. Al ser una parte del cuerpo que normalmente suele estar cubierta por alguna prenda, sus seguidores se sorprendieron al observar hasta dónde se extendía el dibujo.