“No lo puedo creer”, fueron las palabras más repetidas de Santiago Maratea el martes por la tarde tras su arribo a San Miguel de Tucumán, donde precisamente conoció la Casa de Tucumán. Antes de entrar y más una vez ya en el Monumento Histórico Nacional, compartió en su cuenta de Instagram la emoción que le generó estar en el lugar donde se marcó un antes y después en la conformación de lo que hoy conocemos como nuestro país, la Argentina.

Luego de perder un vuelo y tener que reagendar su viaje, Maratea cumplió su objetivo de llegar a Tucumán. El martes informó que el motivo por el cual se trasladó personalmente fue para realizar una nueva colecta, tras finalizar la controversial movida solidaria para el club Independiente.

En esta ocasión, busca recaudar 10 millones de pesos para Miguel Lazarte, un hombre con una discapacidad que necesita operarse de la columna.

Santiago Maratea realizará una nueva colecta solidaria (Captura video)

En medio de su nueva campaña y junto al destinatario de su flamante colecta, el influencer no dudó en recorrer la ciudad y fue una parada obligada visitar la Casa de Tucumán.

Como miles de turistas, quiso conocer el sitio en el que la historia como país dio su primer paso hace 207 años, donde se realizó una Junta a la que asistieron delegados de las Provincias Unidas del Río de la Plata para conformar un Congreso y proclamar la Declaración de la Independencia en la Argentina, algo que ocurrió el 9 de julio de 1816.

La histórica casa de Tucumán Shutterstock.com

Desde 1941, esta casa que se caracteriza por su arquitectura antigua y fachada blanca con las aberturas azules. Es un Monumento Histórico Nacional donde funciona un museo en el que se conservan mobiliarios y objetos de la época.

“Tenemos el país que tenemos gracias a este monumento, a esta casa, a este lugar”, definió Maratea al llegar al sitio, donde también remarcó que erróneamente se la llama “casita” en diminutivo.

Al arribar a las instalaciones, no dudó en mostrarse feliz por sentirse parte de la historia.“Increíble donde estoy. No lo puedo creer. Este lugar es el más importante de la Argentina. Me flashea que en su momento vinieron en carreta de todos lados, días viajando hasta acá y yo llegué en dos horas en avión. No puedo creer que este acá”, expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Santiago Maratea se emocionó al recorrer la Casa de Tucumán

En reiteradas ocasiones durante su recorrido, se mostró conmovido. “Estoy en el salón de la jura. ¿Entienden que este lugar es el original? Se conservó 200 años, el piso es original. Manuel Belgrano caminó por acá, todos los próceres. Acá se declaró la Independencia, nos independizamos de España”, destacó al hacer foco en la conservación que mantiene la casa, donde se encuentran las instalaciones tal como estaban en 1816.

Santi Maratea se emocionó al conocer el centro histórico (Captura video)

Más allá de su emoción, en un momento apeló a su imaginación para reconstruir el tenso clima que se habría vivido en la casa, ya que no solo hubo puja de argumentos, sino la presencia de reconocidos personajes que finalmente llegaron a un acuerdo que cambió la historia. “Acá estuvo Manuel Belgrano formando la patria”, finalizó asombrado.