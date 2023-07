Martín Fierro: le preguntaron a Mirtha Legrand por la nominación de Juana Viale y fue tajante

escuchar

A través de un mensaje y una breve entrevista, Mirtha Legrand se refirió a su futuro en la televisión y a la nominación de Juana Viale en los Martín Fierro, tema que generó polémica luego de que se conociera la lista completa de quiénes participarán en la ceremonia. Además de aclarar que por el momento no tiene intención de volver a la pantalla chica, la conductora remarcó que su nieta no fue nominada a título personal, sino que la citación fue para el programa.

Hace algunas semanas, se conoció la lista completa de los nominados a los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). En ese contexto, hubo algunas cuestiones que llamaron la atención.

La primera polémica se dio por la presencia de La Peña de Morfi (Telefe) que implicó la invitación a Jey Mammón, quien estuvo a cargo del programa durante el 2022. Por otro lado, la otra discusión se desató a partir de lo sucedido en la categoría de Mejor programa de Interés General.

Allí, Almorzando con Juana (eltrece) ocupa la terna. La elección de Juana Viale sobre Mirtha dio lugar a un cruce de Yanina Latorre y la explicación de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien aclaró que la histórica conductora está nominada individualmente y que su nieta fue convocada por el programa porque fue quien estuvo al frente de más emisiones.

Eso mismo remarcó la diva en una entrevista reciente con Desayuno americano (América TV). En primer lugar, Mirtha fue consultada sobre si concurrirá a los Martín Fierro y afirmó que estará presente en la ceremonia. Por otro lado, definió su nominación a los premios como “inesperada”: “La verdad que no lo esperaba”.

La picante declaración de Mirtha Legrand sobre la nominación de Juana Viale a los Martín Fierro

Luego de que le preguntaron sobre la nominación del programa de Juana, aclaró que están ternadas en categorías distintas y que no compite contra su nieta en los premios. “Han hecho un lío, un ‘escandalete’. Juana no está nominada ella, está nominado el programa. Yo estoy nominada como conductora, no es la misma especialidad. No hay rivalidad”, explicó la diva con una sonrisa.

Mirtha Legrand habló sobre su futuro en la televisión

Antes del mencionado diálogo en el que se refirió a la nominación del programa de Juana Viale a los Martín Fierro, también durante el mismo ciclo se mostró un mensaje de WhatsApp que la conductora envió cuando le consultaron sobre su futuro en la televisión.

Mirtha Legrand habló sobre su futuro en la televisión

La diva charló con Carlos Monti, integrante del programa, quien exhibió la captura de pantalla de la conversación, en donde Mirtha aclaró que, al menos a corto plazo, no tiene la intención de volver a estar en su ciclo de entrevistas.

En primer lugar, Legrand negó estar en negociaciones con Telefe, rumor que había circulado durante las últimas horas. A continuación, manifestó en otro mensaje que no tiene intención de regresar a la pantalla chica. “Por el momento no está en mis planes hacer televisión”, escribió en el chat de WhatsApp y alejó las expectativas de volver a verla al frente de su programa en el corto plazo.

