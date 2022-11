La foto de Juana Viale que sorprendió a sus fans por un detalle en su cadera

escuchar

Lejos de los flashes de las cámaras de televisión, con una imagen distendida, relajada y sonriente, la conductora y actriz Juana Viale sorprendió a sus followers en su cuenta de Instagram con una foto que dio que hablar. Luego de alejarse por un momento de la rutina, donde la tuvo en vistas de todo por la entrevista que le realizó a la banda Coldplay junto al “Bebe” Contempomi, la nieta de Mirtha Legrand mostró una nueva faceta suya en las redes.

En una de sus últimas publicaciones, Juanita decidió postear dos imágenes que son similares -cambia solamente la postura de su cuerpo, pero no el fondo- y en una de ellas se ve un detalle oculto que sorprendió a quienes siguen asiduamente su día a día en las plataformas digitales: un tatuaje en la zona de su cadera, que proviene de uno más grande que tiene en su espalda, el cual representa a unas flores en tonalidades azules, verdes, y rojas en forma de enredadera.

Al ser una zona del cuerpo que, por lo general, está cubierta por ropa, dicho dibujo no era muy reconocido y sorprendió a quienes lo descubrieron en la segunda foto de su posteo. Tanto en la primera, como en la segunda imagen, se ve a Juanita tirada sobre lo que parece ser una cama y al lado, una bandeja con diversas frutas, acompañado de tenedores.

Juana Viale, distendida, muestra un tatuaje en la zona de su cadera Foto: INSTAGRAM / @juanavialeoficial

En cuanto a la repercusión que trajo este posteo de Instagram, Viale recibió un total de 28 mil likes y una serie de comentarios donde recibió algunos elogios y también reproches por la actitud de estirar su pelo por encima de las frutas: “Te banco juana, como actriz y como ambientalista, pero el pelo en la comida me parece que no es un buen mensaje. Quizás no podemos entenderlo y tiene un significado coherente, pero desde este lado no se puede apreciar” y “Al que le guste el durazno que se banque la pelusa y los pelos de Juana”.

Por otra parte, otros usuarios que comentaron el posteo desdramatizaron el hecho poco culinario de poner los pelos sobre la comida: “¿No se dan cuenta de que es una producción? Porque tienen que hacer literal la gente lo que ve”.

El llamativo look que vistió Juana Viale en la entrevista con Coldplay

Los diez recitales de Coldplay en Argentina desataron un furor inusual en la población que agotó todas las entradas disponibles. A raíz de ello, la productora de la banda británica acordó una entrevista con eltrece y los designados para entrevistar a la banda fueron “Bebe” Contenpomi y Juana Viale, quien, como en la foto que publicó en su Instagram, vistió un oufit muy colorido.

En cuanto a su vestimenta, Juana portó un conjunto de blusa y pantalón de seda, en el que predominaba el tono celeste, con un estampado de animales marinos en el que también se destacaba el naranja y el gris. Para rematar, en vez de sus clásicas sandalias, escogió unas zapatillas a tono, celestes con vivos en color blanco.

LA NACION