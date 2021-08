Juana Viale reveló cuál es su frase favorita de Mirtha Legrand

Luego de su último programa, marcado por una contundente frase dirigida a Alberto Fernández, Juana Viale habló con Intrusos (América) sobre las posibilidades de que su abuela Mirtha Legrand regrese al histórico ciclo televisivo. También admitió cuál es su frase favorita de la diva.

“A mí me encanta trabajar. Estoy en la televisión desde que tengo veinte años y trabajo desde que tengo dieciséis. Así que soy muy fan del laburo. Pero creo que más que nada a ella le va a hacer muy bien (volver). Así que ojalá que sea pronto”, reveló Juana en relación al regreso de Mirtha que algunos aseguran será durante el próximo mes.

En relación a qué pasará si deja de estar al frente de los almuerzos, la actriz comentó: “Tenemos un montón de propuestas de proyectos. Así que tenemos que ver cómo se van desarrollando las situaciones. Yo estoy muy feliz. El programa tiene muchos años de estar en la televisión y no fue fácil agarrarlo. No soy conductora, pero por suerte tengo una gran escuela. Y, para mí, el balance es muy positivo”.

“Yo no aprendí mucho de mi abuela como conductora, sino que aprendí de una mujer que es muy tenaz en la vida. Me la paso viendo videos por YouTube de ella y esas frases icónicas de la señora Legrand. El ‘mierd..., carajo’”, dijo sobre aquella emblemática frase. Para que no quedaran lugar a dudas, concluyó: “Quiero decir que tengo unas medias con su cara que dicen: ‘Mierd..., carajo’, ‘Carajo, mierd...’”.

LA NACION