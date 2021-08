Mirtha Legrand sorprendió a Jorge Lanata con una incisiva pregunta en la mesaza: qué respondió

El sábado Juana Viale mantuvo un mano a mano con Jorge Lanata en La Noche de Mirtha (eltrece), y aunque parecía que la cena tendría solo dos protagonistas, la diva de los almuerzos estuvo presente a la distancia. Mirtha Legrand mandó una pregunta para el periodista, guardada adentro de un sobre dorado, y su nieta la leyó al final del programa.

En una charla donde se tocaron todos los temas de actualidad política, la conductora reveló que “La Chiqui” estaba atenta a la visita de Lanata y había enviado una pregunta escrita a puño y letra. “Te voy a hacer la pregunta de La Legrand, ¡y esto es de verdad eh!”, anunció Viale, mientras abría el glamoroso sobre dorado.

Mientras la cámara enfocaba en primer plano la hoja membretada con una prolija escritura en cursiva, la conductora leyó las palabras de su abuela: “Querido Jorge: ¿Cuál es el mayor problema de la Argentina? ¡Un abrazo! Mirtha”. Sin titubear, el periodista contestó: “La falta de Justicia”, y luego se detuvo a agradecerle a la diva de los almuerzos por su inesperada participación.

Mirtha Legrand mandó una pregunta para Jorge Lanata y sorprendió al periodista - Fuente: eltrece

“Te mando un beso grande, Mirtha. Te extraño, hace mucho que no te veo y tengo ganas de que me retes un poco. Ella reta, pero la quiero”, bromeó Lanata. Después completó su respuesta: “Todo confluye en la Justicia; las relaciones laborales tienen que ser justas; la educación si se imparte bien tiene que ser justa; la política tiene que ser justa”.

“Tiene que haber premios y castigos, no puede ser un país donde solo haya premios”, agregó. Y argumentó: ”La gente que labura bien tiene que ganar más que los que laburan mal, y eso hoy no está pasando; estamos todos nivelando para abajo, y ese también es un problema de la Justicia”.

Viale le obsequió el sobre a su invitado y expresó: “Ahí tenés la respuesta abuelita, que me imagino que es la pregunta de varios”. Lanata, por su parte, confesó que siente un gran afecto por Legrand: “Ella me defendió cuando me echaron de América, y no me querían renovar el contrato. Les decía: ‘Chicos, ¿qué pasa? ¿se les perdió la lapicera que no apuran con la firma?”.

LA NACION