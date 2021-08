Débora Plager, sobre la defensa de Alberto Fernández por los festejos en Olivos: “No le creés”

El último discurso de Alberto Fernández parece no haber conseguido terminar con la polémica en torno a la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, dado que continúan las repercusiones. En su debut en LN+, en el programa El Diario de Leuco, Débora Plager opinó sobre el tema y advirtió acerca de las palabras que el primer mandatario usó en su defensa.

En El diario de Leuco, Débora Plager analizó el discurso y la defensa de Alberto Fernández por los festejos en Olivos

“Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo: me fortalecen”, expresó Fernández este lunes, en un acto en La Matanza.

Sobre su aparición, la periodista analizó primero: “Claramente el tono, el grito, la manera de expresarse no tenía nada que ver con el contenido. Si vos ponés a Alberto Fernández hoy en ese acto y escuchás el grito, ves la gestualidad y lo que hay en la semántica, en el contenido verbal, que es ‘estuve mal, me equivoqué' y pide disculpas, no le creés”.

Plager, quien estará en LN+ de lunes a jueves a las 21, reflexionó además junto a Alfredo Leuco y Jonatan Viale sobre la “marcha de las piedras”, una manifestación en la que las personas que perdieron familiares por coronavirus se movilizaron para pedir por ellos y grabaron sus nombres frente a Olivos y la Casa Rosada.

Entonces, Viale hizo una analogía entre el discurso de Fernández y la marcha. “La imagen de un presidente con esa furia y las piedras. ‘No me van a hacer caer’, dice. Plantea las cosas como si fuese una lucha de poder. Me parece que nadie lo quiere ver caer ”.

Las palabras y la profecía autocumplida

Débora, por su parte, advirtió: “Hay algo que es la profecía autocumplida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el Presidente trae a la palabra y al discurso público hechos que no están sobre la mesa”.

“ Porque hoy nadie está pensando que caiga su Gobierno, por lo menos dentro de la coalición gobernante, quizás algún trasnochado sí, pero pareciera que, desde el pragmatismo, al kirchnerismo no le conviene en este proceso electoral, en el cual estamos a tres semanas nada más, esa imagen del Presidente debilitado”, continuó la periodista.

En tanto, Plager añadió: “ Ojo con la profecía autocumplida, con traer al discurso público palabras que ellos no debieran pronunciar, como ‘caer, terminar, presidente debilitado’. Es peligroso ”. Luego señaló: “Más allá de la macana, a mí lo que me llama un poco la atención, es que hablan de ‘la reunión que no debió haber sido, el brindis que no debió haber sucedido, el agasajo’, y acá no hay brindis, ni agasajo, ni reunión. Acá hay la presunta comisión de un delito, digo presunta porque falta que la Justicia se expida”.

Por último, mencionó una coincidencia entre la muerte de Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo era encontrado el 15 de agosto de 2020, y la reunión en Olivos entre Fernández, su esposa y sus amigos, justo un mes después del hallazgo del joven sin vida. Y concluyó: “Facundo había sido detenido por violar la cuarentena, por violar la medida que el Presidente nunca cumplió”.

LA NACION