Juana Viale, sobre la vacunación en Miami: “Festejo que la gente pueda viajar”

Desde que reemplaza a su abuela en Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, Juana Viale se atreve a contestar todo lo que le preguntan y no teme generar polémica. Esta vez, la actriz y conductora opinó sobre el plan de vacunación en la Argentina y se refirió a los argentinos que viajan al exterior para aplicarse las dosis contra el coronavirus.

En diálogo con la señal de noticias TN, Viale fue categórica: “Viajaría, pero no puedo. Al que se va, no le sale gratis. Se paga el pasaje y le está dejando su vacuna a otra persona. Festejo que la gente se pueda ir a vacunar. Yo tengo casi 40 años, para que me toque acá me falta mucho. Y si hoy en día me pudiera vacunar, preferiría dársela a un maestro o al personal de salud. A cualquier persona preferiría regalarle mi vacuna”.

En esa misma línea, también analizó las medidas del Gobierno para combatir la pandemia y la suspensión de las clases en el aula. “Estoy del lado de los padres que luchan por la presencialidad. Hay datos fehacientes que muestran que el epicentro de los contagios no son las escuelas. Los niños son los primeros en querer ir. Apoyo a todos los padres que bogan por la presencialidad. El ser humano necesita vincularse, y más en las primeras etapas de la vida”, dijo.

Y contó las experiencias de sus tres hijos. “Mi hija Ámbar se recibió de la secundaria y tuvo un año duro, distinto. Mi hijo Silvestre está en Chile, donde la presencialidad es absoluta. Está feliz, con amigos. Es una vida muy distinta a la que tenemos acá. Alí tiene la escuela en provincia y es duro. Los padres no nos conformamos con que no vayan a la escuela”.

La respuesta de Alberto Fernández cuando lo invitó al programa

La actriz además reveló el intercambio de mensajes que mantuvo con el Presidente cuando le propuso que vaya al programa de su abuela. “Le escribí el año pasado y me dijo que estemos en contacto. Después le volví a escribir y no me respondió. El silencio... no sé, lo tomo como una respuesta. Me encantaría tenerlo sentado a la mesa. Sería muy interesante tenerlo a él y a Fabiola [Yañez]”, expresó.

Por otra parte, contó qué le preguntaría a Cristina Kirchner. “Me gustaría saber sobre el énfasis que tiene el rol de vicepresidenta en este Gobierno y por qué ella elige el silencio en este momento. Es alguien que tiene mucho carácter, lo vimos cuando fue a hablar con los jueces. Habla cuando quiere, hace silencio cuando quiere. Me parece que debe haber otra Cristina que no conocemos”, sostuvo.

Sin embargo, reflexionó: “Es una mujer a la que se le murió el marido, que tuvo una hija viviendo afuera. Me gustaría conocer a esa mujer. Yo no querría ser presidente porque no soy ambiciosa. Ella primero conoció el poder como primera dama y después estuvo al mando. No debe ser fácil sentarse a negociar miles de conflictos. Y mucho menos para una mujer. A lo largo de la historia hemos tenido que demostrar que merecemos estar en esos lugares”.

LA NACION