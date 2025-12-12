El éxito de Anthony Hopkins, estrenado hace 35 años, que se posicionó entre las más vistas de Netflix

Tres décadas después de que El silencio de los inocentes sorprendiera a la industria con su exitosa adaptación de la novela homónima de Thomas Harris, la película que protagoniza Anthony Hopkins volvió a estar en boca de todos no solo al desembarcar este 11 de diciembre en Netflix, sino también a que gracias a los suscriptores del gigante del streaming, lograron posicionarla como una de las más vistas. A raíz de esto es que te contamos los motivos por los que deberías verla o darle play otra vez.

El Silencio de los inocentes se estrenó en pantalla grande en 1991

Dirigida por Jonathan Demme, el intenso thriller psicológico estrenado en 1991 tiene como figura central a Clarice Starling (interpretada por Jodie Foster), una destacada estudiante del FBI.

La trama comienza cuando el FBI se encuentra en una carrera contrarreloj para capturar a “Buffalo Bill”, un brutal asesino en serie conocido por secuestrar, matar y despellejar a mujeres.

Demme junto a Jodie Foster y Anthony Hopkins: tres de los cinco Oscar que recibieron por El silencio de los inocentes en 1992 AP

Dada la desesperación, y especialmente tras el secuestro de la hija de una senadora, Clarice es asignada a una misión de alto riesgo: debe visitar al Dr. Hannibal Lecter, un antiguo psiquiatra de genio y asesino caníbal, recluido en máxima seguridad. El objetivo es claro: Lecter, con su inteligencia superior, debe proporcionar un perfil psicológico del escurridizo ‘Buffalo Bill’ a cambio de un peligroso e intenso juego psicológico.

“Una agente en entrenamiento del FBI busca la ayuda y consejo de un brillante asesino para poder capturar a otro asesino, el doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra que también es un psicópata violento y antropófago”, dice la sinopsis oficial que invita a verla.

Anthony Hopkins interpreta a Dr. Hannibal Lecter, un antiguo psiquiatra de genio y asesino caníbal, recluido en máxima seguridad AFP

“Demme se sirve de unas interpretaciones sorprendentes para elaborar un thriller de terror frío, barroco y brutal. Con estudiada precisión, el director cuadra un turbador e irónico viaje a los peores instintos”; “Introdujo recursos visuales y narrativos que cambiaron para siempre el thriller y el terror psicológico. Las historias posteriores de asesinos seriales, tienen una marcada influencia de esta cinta” y “Verdadero suspenso, terror sin pestañeo y una interpretación de Anthony Hopkins que es probable que sea referente durante años cuando se analice el cine de terror”, son algunas de las críticas que especialistas dejaron en el sitio web FilmAffinity.

El silencio de los inocentes recibió la aprobación de la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres películas de Anthony Hopkins para ver en Netflix si te gustó El silencio de los inocentes

1. Drácula, de Bram Stoker (1992)

El conde Drácula viaja a Londres en busca de la mujer a la que siempre amó. El profesor Van Helsing y un grupo de valientes tratará de detener al maligno vampiro, antes de que su sed de sangre devaste la metrópoli inglesa. Duración: 2 h 7 min. Ver Drácula, de Bram Stoker.

Drácula, de Bram Stoker, tráiler

2. Amistad (1997)

Una noche del verano de 1839, cincuenta y tres esclavos negros que viajaban a bordo del navio La Amistad se amotinaron y tomaron el control del barco frente a las costas de Cuba. Fracasado su intento de regresar a África, fueron detenidos por tropas americanas y se encontraron en un país extraño y a merced de un sistema judicial que les era ajeno. Duración: 2 h 35 min. Ver Amistad.

Amistad, tráiler oficial

3. Crimen perfecto (2007)

Willy Beachum (Ryan Gosling) es un joven y ambicioso fiscal cuya carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford (Anthony Hopkins) es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer (Embeth Davidtz) a sangre fría. El destino los enfrentará en el consiguiente juicio. Crawford resulta ser un individuo tan complejo e impredecible como el crimen que cometió, de modo que las acusaciones de Willy empiezan a desmoronarse al mismo tiempo que su futuro profesional. Duración: 1 h 53 min. Ver Crimen perfecto.