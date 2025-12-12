Que ver en Netflix: las mejores películas y series para ver este fin de semana del 13 y 14 de diciembre

Como cada viernes, Netflix ya tiene seleccionada una lista con las mejores películas y series para disfrutar durante el fin de semana desde la comodidad del hogar. Después de los compromisos laborales, uno de los planes más elegidos es “maratonear” y deleitarse con las producciones destacadas de la reconocida plataforma de streaming, sobre todo teniendo en cuenta que este domingo el clima presenta probabilidades de lluvia, un plus para quedarse en casa.

A continuación, la lista para que elegir no sea tan tedioso y que puedas disfrutar del mejor contenido durante las próximas 48 horas sin parar.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Accidente 2 (2025)

Drama/Suspenso. Las consecuencias de un trágico accidente en una fiesta de cumpleaños cambian radicalmente la vida de tres familias, destrozando amistades y corazones. Duración: dos temporadas. Ver Accidente 2.

Accidente 2, tráiler oficial

2. Hombre vs. bebé (2025)

Comedia/Navidad. Tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido. Duración: cuatro episodios. Ver Hombre vs. bebé.

Hombre vs. bebé, tráiler oficial

3. Los abandonados (2025)

Drama/Western. Cuando una fuerza corrupta de riqueza y poder codicia las tierras de un grupo de familias diversas y atípicas e intenta expulsarlas, estas deben perseguir su Destino Manifiesto. Duración: siete episodios. Ver Los abandonados.

Los abandonados, tráiler oficial

4. Stranger Things 5 (2025)

Terror/Fantasía. Otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

5. Record of Ragnarok 3 (2025)

Animación/Fantasía. Esta nueva temporada continúa con el Ragnarok, el épico torneo de 13 rondas entre los humanos más grandes de la historia y los dioses más poderosos para decidir el destino de la humanidad. Duración: tres temporadas. Ver Record of Ragnarok 3.

Record of Ragnarok III, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Super Mario Bros: la película (2023)

Animación/Aventuras. Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior. Duración: 1 h 32 min. Ver Super Mario Bros: la película.

Super Mario Bros: la Película, tráiler oficial

2. Deseo de matar (2018)

Acción/Suspenso. Un médico decide hacer justicia porque la policía no cumple con su deber tras la agresión a su esposa e hija. Los habitantes de la ciudad comienzan a preguntarse si él es un loco o la respuesta a sus plegarias. Duración: 1 h 47 min. Ver Deseo de matar.

Trailer de 'Deseo De Matar'

3. Jay Kelly (2025)

Comedia/Drama. Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal al volver a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo. Duración: 2 h 23 min. Ver Jay Kally.

Jay Kelly, tráiler oficial

4. El silencio de los inocentes (1991)

Terror/Crimen. El FBI busca a “Buffalo Bill”, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado al Dr. Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que buscan. Duración: 1 h 58 min. Ver El silencio de los inocentes.

El silencio de los inocentes, tráiler oficial

5. El secreto de Santa (2025)

Comedia/Romance. Taylor se disfraza de Papá Noel en un complejo turístico para financiar las clases de esquí de su hija. Al trabajar con el encantador gerente Matthew, encuentra la alegría de las fiestas y una oportunidad para el amor en medio de los desafíos. Duración: 1 h 32 min. Ver El secreto de Santa.