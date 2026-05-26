Julie Andrews reapareció con un mensaje que despertó interrogantes sobre su estado de salud

Después de un tiempo alejada de los eventos públicos y con escasas apariciones frente a las cámaras, Julie Andrews reapareció a sus 90 años con un mensaje que despertó interrogantes sobre su estado de salud. La actriz participó con un video en la apertura del séptimo Congreso Mundial de Parkinson y pidió seguir avanzando en la búsqueda de una cura para la enfermedad.

La estrella recordada mundialmente por sus interpretaciones en Mary Poppins y La novicia rebelde aparece en el clip sentada en un ambiente cálido con vistas a un jardín mientras pronuncia: “Buenas noches a todos, soy Julie Andrews y me complace darles la bienvenida al séptimo Congreso Mundial de Parkinson”.

En el video difundido por el canal oficial del evento en YouTube, Andrews habla con tranquilidad durante poco más de treinta segundos: “Su participación es muy valiosa mientras se busca una cura contra esta enfermedad terrible”, afirma la actriz antes de lanzar una frase que no pasó inadvertida: “Sé muy bien lo devastadora que puede ser”.

Sus palabras encendieron las especulaciones en torno a una posible relación personal de Andrews con el Parkinson, aunque ella no brindó detalles ni aclaró si hablaba desde una experiencia propia o a partir de la situación de algún familiar o ser querido.

El mensaje de la actriz para el Congreso tuvo, sin embargo, un tono esperanzador. “Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerla en seco. Cuenten conmigo como hilo conductor. Gracias”, concluyó.

La reaparición pública de la estrella de Hollywood también alimentó las dudas debido a su bajo perfil en los últimos años. La intérprete no participa de alfombras rojas desde 2023 y las últimas imágenes públicas donde se la puede ver datan de abril de 2024, cuando fue fotografiada paseando por los Hamptons, en Nueva York, ayudándose de un bastón para caminar. Desde entonces, prácticamente no había vuelto a ser vista en actos públicos.

A pesar de ello, la actriz no se encuentra retirada de la actividad artística. Desde 2020 pone su voz al relato en off que acompaña a la serie Bridgerton, uno de los mayores éxitos de Netflix. En ese rol, presta su voz a Lady Whistledown, la narradora de los escándalos y romances de la aristocracia londinense. Gracias a su participación en esta producción obtuvo un Emmy en 2025 por mejor interpretación de voz en off. En una entrevista brindada tiempo atrás, la actriz llegó a contar que ni siquiera comparte grabaciones con el elenco de la serie debido a que realiza sus intervenciones desde otro estudio y lejos del set principal.

El Congreso Mundial de Parkison también contó con la colaboración de otras figuras reconocidas de la industria, entre ellas Steve Carell, protagonista de The Office. En otro video difundido por la organización, el actor reveló que varios amigos y colegas suyos padecen la enfermedad y destacó la importancia de apoyar la investigación científica. “Juntos podemos marcar la diferencia”, remarcó el artista.

El Parkinson es actualmente la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial, detrás del Alzheimer. La patología todavía no tiene cura definitiva ni una causa completamente identificada. Entre los síntomas más frecuentes que sufren quienes la padecen se encuentran los temblores involuntarios, la rigidez muscular, los problemas de movilidad, la ansiedad, la depresión, el insomnio y distintas alteraciones cognitivas.