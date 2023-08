escuchar

Julieta Cardinali comenzó su carrera cuando apenas era una adolescente, cuenta con un basto recorrido en el mundo de la actuación y sabe tener roles protagónicos. A pesar de su fama y popularidad, sabe manejar con gran hermetismo lo que respecta a su vida privada, por ello hablar de su madre no es algo frecuente en las entrevistas que brinda a los medios; sin embargo, en Noche al Dente (América) abrió su corazón y recordó a “la mejor del mundo”.

A los 14 años, Julieta comenzó su carrera artística en los años 90 siendo “paquita” de Xuxa y desde entonces, se desarrolló en la actuación conformando elencos juveniles de éxito como Montaña rusa, otra vuelta, Enamorarte, entre otras, como así también otras producciones de ficción con las que se consagró como una renombrada actriz, título que mantiene vigente a sus 45 años. Tuvo diversos romances con reconocidas figuras, que a pesar de querer mantenerlo en privado, se dieron a conocer. Con Andrés Calamaro se convirtió en madre de Charo (16), y mantiene resguardada la vida de la adolescente que, por el momento, no sigue los pasos de sus padres.

Julieta Cardinali con Charo, de 16 años (Foto Instagram @julietacardinali)

Peso a su fama, poco se conoce sobre su vida familiar. Fue por la noche del miércoles que invitada al ciclo Noche al Dente, respondió con la consigna del programa en el que se realiza una recorrida por la vida de la figura a través de las canciones elegidas representar cada etapa que atravesó. En medio de este momento, Fernando Dente hizo hincapié en una antigua entrevista de la actriz en la que habló de su madre, y quiso conocer más de ese amor.

“Se llamaba Norma. Tuve la mejor mamá del mundo. Siempre digo si soy un cuarto de madre de lo que fue ella conmigo me considero buena madre”, destacó Julieta sobre su mamá, que falleció hace ya un largo tiempo, pero que la sigue extrañando a diario. “Me cuesta hablar de ella, me cuesta verla”, se sinceró.

Julieta Cardinali habló sobre la pérdida de su mamá

Asimismo, la recordó como una mujer amante de la moda, muy coqueta, que no pasaba desapercibida. Fue ella quien heredó muchos de sus atuendos y accesorios, como los anillos que lució esa noche para complementar su look a puro brillos. “Era una canchera, era la elegancia hecha mujer”, la describió. Pero más allá de referir a un recuerdo relacionado con una imagen, habló sobre la pérdida que significa no tener a su madre en el día a día, sin poder compartir cada momento importante o simplemente el cotidiano.

“No sé como se maneja una perdida semejante. Aprendes a vivir con el dolor. Hacemos lo que podemos, sangra y sangra”, describió sobre cómo siente la ausencia de su mamá, a pesar de haber fallecido hace mucho tiempo, aún no sana el dolor que significa la pérdida. Acto seguido, Fer Dente presentó el tema elegido por la actriz, que se relaciona directamente con las pérdidas y las vicisitudes que presenta la vida, “Desarma y sangra”, de Serú Girán, que particularmente ella lo escucha cuando quiere llorar o estar alegre.

Julieta Cardinalli habló sobre la pérdida de su madre (Captura video)

Asimismo, se caracterizó como una persona que necesita llorar para descargarse ante diversas situaciones y aseguró que al momento que recordó a su madre ante las cámaras debió hacer gran “fuerza” para no derramar lágrimas.