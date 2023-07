Fer Dente habló de qué pasó con su hermano Tomás y fue contundente: “A veces no va”

escuchar

Fernando Dente es una de las personalidades más destacadas de la actualidad. Se luce como conductor en Noche al Dente (América TV), donde además de entrevistar, protagoniza shows musicales y paralelamente, es el director de Heathers: el musical, en el teatro Ópera. Pero, esta semana tuvo un cambio de rol y paso a ser él quien respondía las preguntas. Estuvo en Biri Biri, de República Z y, entre otras cosas, fue consultado por uno de los temas más recurrentes cuando se habla de él: la mala relación con su hermano mayor, Tomás Dente.

Fernando Dente, dirige Heathers: el musical en Calle Corrientes Gentileza Soy Prensa

Si bien es la excepción y no la norma, en la farándula argentina hay varios hermanos: Dolores y Tomás Fonzi, Luisana y Dario Lopilato, Ricardo y Alejandra Darín, entre varios otros. Algunos disfrutan de compartir la pasión por el arte y hasta de trabajar juntos, pero hay otros que tienen una relación un poco más compleja. Desde hace varios años Fer y Tomás Dente dejaron en claro que no tienen un buen vínculo, al contrario, no se frecuentan.

Justamente esta semana, en el programa de streaming de República Z, el conductor Sebi Manzoni le preguntó al actor, directo y sin rodeos, algo que muchos quieren saber: “¿Qué fue lo que pasó entre Tomi y Fer Dente?”. El entrevistado esbozó una sonrisa y retrucó: “¿Vos querés la verdad?”. Acto seguido, se explayó un poco sobre la disputa familiar.

Fernando Dente estuvo en Biri Biri (República Z) y habló sobre lo que pasó entre él y su hermano Tomás (Foto: Captura República Z)

“Soy cuidadoso de no hablar porque somos dos. Pero por el otro lado, sí me gusta hablar cuando sale el tema porque hay un punto de los mandatos, ¿Viste?”, reflexionó Dente y en esta misma línea continuó: “Yo siempre opino que Martín Fierro - del reconocido texto escrito por José Hernández - que decía ‘los hermanos sean unidos’, era hijo único. O sea, está todo bien, pero a veces no va con tu hermano”.

El intérprete de 33 años aseguró que a sus 17, él y su hermano mayor tomaron “caminos distintos”. A su vez, indicó: “Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor con él. Tenemos una familia particular también. Pero sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta, de tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona; por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos, a veces es como... ‘No’ y está buenísimo también”.

Fer Dente se refirió a su relación con su hermano mayor Tomás Dente (TikTok @republicaz)

Fue entonces cuando intervino Manzoni y le hizo un comentario sobre el periodista. “Él ha dicho públicamente qué capaz le molestó cuando vos decidiste contar tu historia, lo que te pasó con tu papá, que finalmente descubriste que era un cura”, le preguntó y quiso saber si alguna vez se arrepintió de haber expuesto su historia. Cabe recordar que en 2019, Fernando sorprendió a todos al contar, en diálogo con Gente, que antes de morir, su madre le reveló que él era hijo de un cura.

El director de Heathers le aseguró que no estaba “para nada” arrepentido: “Es mi historia, es mi identidad y puedo hacer y deshacer con eso lo que quiera”. Para concluir el tema, le preguntaron a quién no entrevistaría en su programa y él no lo dudó: “A mi hermano”. Si bien todos estallaron de risa, él incluido, fue contundente respecto a su posición. “No me hinchen las b***s, porque me lo dicen todo el tiempo, pero, ¡No va a pasar!”, sentenció.

