Así está hoy Charo, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali

La joven Charo Calamaro, que cumplió 17 años el 9 de enero, está armando su propio camino. Fanática de la moda y muy enamorada de su novio, Luca Berman, la única hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali compartió en sus redes sociales algunas postales de sus vacaciones. Según trascendió, los tortolitos blanquearon su relación varios meses atrás y la adolescente no dudó a la hora de publicar un álbum de fotos donde se puede ver a la flamante pareja disfrutar de unos días de descanso en las playas de Miami.

Charo Calamaro publicó un álbum de fotos disfrutando de las playas y las tiendas de ropa de Miami

Además de aprovechar los días de sol y de hacer compras, los jóvenes también se hicieron espacio para alentar a la selección argentina de fútbol en la reciente Copa América. Es que además de presentarse en las redes como DJ, Berman es fanático del fútbol -y particularmente de River Plate- y trabaja en la empresa de representación de futbolistas que gestiona su padre, Hernán Berman, cuya cartera de jugadores incluye a Manuel Lanzini, Facundo Colidio y Adam Bareiro, entre otros.

Charo Calamaro sorprendió con su look en el desfile de Kosiuko en la última edición del BAF Week

Desde que acompañó a su madre a un desfile, cuando tenía ocho años, Charo fue mostrándose en público en contadísimas oportunidades, siempre en eventos fashion y con looks originales, que develaban su gusto por la moda. Es algo que comparte con su madre, Julieta Cardinali, quien desde hace muchos años diseña ropa con su socia, Abril Bellati. Pero el amor por las prendas no no es lo único que heredó de ella: el parecido físico entre ambas es notable.

La historia de amor entre Andrés Calamaro y Julieta Cardinali

Andrés Calamaro y Julieta Cardinali a la salida del Registro Civil, en julio de 2010 archivo

El noviazgo -que más tarde se volvió matrimonio- entre Julieta Cardinali y Andrés Calamaro está entre los romances más llamativos de la farándula. No porque haya transcurrido entre peleas, indirectas a través de los medios o conflictos legales. Por el contrario, todo sucedió en secreto, rumores nunca confirmados y cruces que no llegaron a la prensa.

Todo comenzó en el casamiento de Vicentico y Valeria Bertuccelli, en donde se cruzaron por primera vez. Solo alcanzó una mirada para que Andrés quedara perdidamente enamorado de la actriz. Ella, por su parte, estaba de novia con otro músico, pero su amor estaba predestinado y, tiempo después, volvieron a coincidir gracias a un amigo en común. En el esperado reencuentro, tanto Calamaro como Cardinali estaban solteros y así nació una relación que se destacó por permanecer llamativamente alejada de los medios.

Apenas unos años después nació Charo y, cuando ya llevaban cinco años juntos, se casaron. La pareja dio el sí en 2010 en un registro civil que fue invadido por un batallón de periodistas quienes, en vano, intentaron obtener una declaración de los novios. Aunque tomaron todas las medidas necesarias para mantener su vida lo más privada posible, fue cuestión de tiempo hasta que los conflictos comenzaron a filtrarse.

Menos de 12 meses después de la oficialización de su relación, trascendió que El Salmón mantenía, al parecer, un vínculo romántico con Micaela Breque. Finalmente llegó el fin del matrimonio. Ahí empezaron los problemas y, al parecer, nunca terminaron. En 2014, la actriz de Maradona: sueño bendito reveló en una entrevista que, tras la separación, vivió uno de los peores episodios de su vida. “Pasé momentos de gran oscuridad, no podía parar de llorar. Estuve muchísimo tiempo encerrada en mi casa”, dijo a la revista El Planeta Urbano. Más allá de eso, las discusiones entre los padres de Charo se dieron puertas adentro, y nunca quedó del todo claro el verdadero motivo del fin de esa apasionada historia de amor.

