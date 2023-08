escuchar

En LAM (América TV), Javier Milei se refirió a las declaraciones de Carlolina ‘Pampita’ Ardohain, que se mostró preocupada por las propuestas que compartió el candidato presidencial de La Libertad Avanza, en especial la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad, y fue tajante al respecto.

El cronista Alejandro Castelo hizo hincapié en que hay un sector de la población temeroso por lo que hará en términos de derechos sociales si llega a ser electo y reflotó los dichos de la conductora. Ante esto, Milei aseveró: “En términos de armas no estamos haciendo ninguna propuesta en particular. Básicamente, hoy tenés una ley en esa materia que es de los 90 y es buena”.

Javier Milei le respondió a Pampita y Lali Espósito

Acto seguido, argumentó los motivos por los cuales la reglamentación en cuestión no funciona: “El problema es que no se aplica, esa no aplicación lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Es una ley que existe, fue aprobada en el Congreso, yo no tengo la culpa que no conozcan las leyes argentinas. Pareciera que se guiaran más por chimentos de peluquería que por propuestas concretas que nosotros hacemos”.

Luego de referirse a los dichos de la modelo, le volvieron a preguntar por Lali Espósito, quien también opinó del resultado de las PASO 2023, y él afirmó que no la conocía: “Ahora me enteré de que es alguien que canta, no la conocía, pido perdón”.

En cuanto a la consulta respecto si se considera una persona “anti-derechos”, fue contundente: “Eso es mentira. Nosotros estamos en contra es de los privilegios. ¿Vos estás a favor de la igualdad ante la ley? Entonces los privilegios no están bien. El debate está tan deformado en la Argentina que se cree que son derechos cosas que son privilegios, y justamente esos son los que conducen a una sociedad injusta”.

Javier Milei, celebrando el triunfo en las Paso 2023, en su búnker en el Hotel Libertador Anibal Greco

Los interrogantes de Pampita Ardohain sobre Javier Milei y el debate con Jorge Lanata

El debate que abrió la conductora surgió el martes 15 de agosto en LAM (América). Allí, en diálogo con Ángel de Brito y las “angelitas”, dio su punto de vista sobre la victoria del economista de 52 años.

“Prefiero mantenerme al margen, pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente. Una de las que más me preocupan y hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso como sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de las personas que compran las armas. Como sabemos, hay tiroteos en colegios, cines, teatros, no sé si ese es el país que quiero para mi familia a futuro y es una de las cosas que más me preocupan. También habló de la venta de órganos, privatización de los colegios públicos y de la salud pública”, comentó.

Pampita mostró su preocupación tras el triunfo de Javier Milei

Al escucharla, Jorge Lanata, que se encontraba en un móvil, hizo referencia a un concepto que está instalado en la política y lo relacionó con lo que puede llegar a pasar con Milei si es presidente de la Argentina. “Pampita, vos quizás lo escuchaste en las conversaciones con tu esposo (el legislador Roberto García Moritán), hay algo que se llama el Teorema de Baglini, que dice que a medida que vos te acercás al poder te vas moderando más’“. Asimismo, sumó: “Él dice todo esto en campaña, hay que ver si va a hacer todo esto en el caso de que gane. Mi teoría es que probablemente no cumpla todo lo que promete, pero hay que ver cómo reacciona la gente, porque pueden reaccionar en contra de lo que quiere hacer. El voto es más emocional que racional, votan porque el tipo les cae bien o por lo que sea”.