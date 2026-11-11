Julieta Prandi habló después de su separación de Emanuel Ortega: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”

Julieta Prandi rompió el silencio a un mes de haberse separado de Emanuel Ortega. En diálogo con Intrusos (América TV), explicó cómo se encuentra tras la ruptura matrimonial y qué la ayudó a salir adelante. Al mismo tiempo, lanzó un “palito” hacia el entorno del músico por las críticas que recibió.

Prandi y Ortega se separaron a menos de un mes de haber contraído matrimonio y luego de seis años de relación. Según se dio a conocer, la ruptura de la confianza por parte del hijo de Ramón “Palito” Ortega la habría llevado a ella a tomar la decisión de terminar el vínculo. Tras un viaje a Brasil y alejarse de los medios de comunicación por unas semanas, la modelo retomó sus responsabilidades laborales y habló ante la prensa.

Julieta Prandi aseguró que la separación "es un trámite" para ella y ahora prosigue por el divorcio (Fuente: América TV)

“Estuve con mi familia, con mis padres y amigas. Estoy bien, estoy transitando mi separación. El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”, describió Julieta acerca de los primeros días en los que enfrentó su duelo personal.

“¿Trabajar te hace bien?“, consultó el cronista, ante lo que la modelo afirmó: ”Súper, ¿a quién no? Es algo que disfruto, amo la radio". Sobre el proceso de divorcio dijo: “Es un trámite que se va a hacer con los abogados. No hay división de nada, es un trámite; como fue poner la firma, ahora se disuelve”.

Cuando el intruso le preguntó por su vínculo con Ortega, la conductora insistió en que no hablaría más del tema. “Siempre, por ser una persona pública, es difícil; todo lo que uno puede lo mantiene en privado. Hay cosas que lógicamente van a trascender y obviamente trascienden y ya está”, sentenció.

El vínculo entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega duro seis años (Foto: Instagram @jprandi/@emanuelortega1)

Antes de terminar con la entrevista, Julieta Prandi reiteró su señalamiento a aquellas personas del entorno de Emanuel Ortega que salieron a opinar de la separación. “No me refería a los periodistas o panelistas, es la única salvedad que quiero hacer. Pero no me importa”, dijo.