Por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su boda con Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron este martes 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Pero un detalle que llamó la atención de todos los medios presentes en el lugar fue que ninguno de los hermanos del cantante asistió a la ceremonia. Esto desató una ola de especulaciones que fueron develadas en SQP (América TV).

Según explicó Yanina Latorre, los hermanos de Emanuel no estarían felices con su compromiso y aseguraron que Prandi es una “usurpadora”. “Una amiga de Julieta Ortega (hermana mayor del músico) me dijo: ‘No me nombres. Pero es real lo que contas. Julieta dice en la intimidad que Prandi es una conchu... Que llegó para dividir la familia. No puede creer que su hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta. Se hace la mosquita muerta, pero es malísima’”, exclamó la conductora.

Fue entonces que Yanina también puso en contraposición otra de las teorías por las que el entorno de Ortega podría estar tan molesto con esta unión. “Ojo, también puede ser que ellas la odien porque vino a ocupar el lugar de Ana Paula Dutil —exesposa de Emanuel y madre de sus hijos—, que es amiga de Julieta Ortega. Además, Julieta tiene carácter y cuando te dice que ‘es difícil entrar a una familia grande’, te está rebajando”, analizó la exangelita.

Casamiento Civil Emanuel Ortega y Julieta Prandi en registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Horas más tarde, Ángel de Brito se comunicó con Ana Paula Dutil, quien les deseó a los enamorados que sean muy felices. “Mis hijos la quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí, me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, aclaró.

A su vez, Evangelina Salazar, la madre de Emanuel, también justificó la ausencia del resto de sus hijos. “Se tomó el trabajo de decir que estaban todos muy ocupados y que, como les habían avisado muy tarde que se casaban, no se pudieron organizar. Es medio raro”, reveló la angelita Karina Iavícoli.

Según filtraron desde el ciclo, la invitación a todos los hermanos Ortega habría sido enviada el miércoles de la semana pasada, lo que generó aún más dudas sobre cuál de las dos versiones sería la correcta.

Ángel de Brito habló de la interna familiar de los Ortega

¿Cómo justificó Julieta Ortega su ausencia en el casamiento de su hermano?

Horas antes, Julieta Ortega había hablado sobre la boda de su hermano con Los profesionales de siempre (elnueve). En el programa de espectáculos aseguró que se enteró del casamiento de Emanuel el miércoles pasado, lo mismo que contó de Brito, y que avisó que no iba a poder llegar al civil. “O sea que me enteré hace dos minutos (...) Lo único que le dije fue: Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil”, expresó con humor y aclaró que tenía gente que iba a hacer unos trabajos en su casa.

Julieta Ortega habló de su ausencia en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Sobre la decisión de comunicar la buena nueva con tan poca anticipación, agregó: “Somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”. “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso (...) Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”, cerró.