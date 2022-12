Juntos en Qatar: el Pollo Álvarez se cruzó con Gustavo Baabour y su increíble parecido dejó a todos atónitos

escuchar

El Mundial reúne en Qatar a argentinos que van a disfrutar del gran evento deportivo con la esperanza de lograr ganar el campeonato, pero también a trabajadores que viajan para cubrirlo, con la misma expectativa. Y fue en Doha que finalmente se llevó a cabo un esperado encuentro entre dos figuras argentinas, que es difícil de creer que no estén emparentados. Los periodistas Gustavo Baabour y el Pollo Álvarez se mostraron en la pantalla de TN y su parecido físico causó sorpresa y logró confundir a la audiencia.

“Es la primera vez al aire. Me pasa algo que veo fotos tuyas y digo: ‘Yo no subí esto en el Instagram’. Y la gente me dice: ‘Vos sos el de TN’. Y yo digo que no”, le contó el Pollo Álvarez a Gustavo Baabour, al momento que transmitían en vivo desde Doha, en la previa del partido Argentina- Polonia. Por su parte, el periodista deportivo indicó que frecuentemente vive la misma situación debido a la confusión del público que lo llama por el nombre de su colega.

Los periodistas confunden a la audiencia (Foto Instagram @polloalvarez / @gbaabour )

Con gran humor, los periodistas festejaron lo que se trató de un esperado encuentro para ellos y desmitificar que son la misma persona. A la vez, al mostrarse juntos confirmaron que la semejanza de la que se habla no es desatinada. Es que sus similares rasgos bien podrían indicar que son familia, sin embargo, dejaron en claro que no lo son. Su corte de pelo, las cejas tupidas, la amplia sonrisa y la barba tipo candado conforman los rasgos que en conjunto crean la confusión de los televidentes, que no dudan en remarcar el parecido, y hasta ellos aceptan.

“El día de mañana para pegar vacaciones nos sirve”, bromeó el conductor de Nosotros a la mañana (eltrece), que propuso un intercambio de roles en caso de necesitarlo. Por su parte, Baabour redobló la apuesta y sugirió que ambos consigan canjes y puedan viajar juntos. El divertido momento culminó con ambos realizando la misma pose con una amplia sonrisa y, una vez más, demostraron que la confusión del público tiene un gran aval, que hasta sorprendió a los periodistas de TN que desde Buenos Aires festejaron el encuentro en vivo y propusieron - en broma- que se hagan una prueba de ADN para descartar el parentesco.

Gustavo Baabour y el Pollo Álvarez mostraron su gran parecido

El encuentro se viralizó en redes sociales y fue el propio periodista de TN quien lo compartió en su cuenta de Instagram con su “doble”, donde Álvarez comentó que se trata de una situación “increíble” con la clara visión de que se ve parecido a su colega.

Pero cientos de usuarios también se vieron sorprendidos por el gran parecido. “Se rompe el mito de que eran uno solo, y por eso nunca se los veía juntos”; “Veo doble”; “Son dos gotas de agua”; “Yo no sabía de Gustavo. Perdón, creí que era el Pollo hasta que empezó el Mundial”; “Cuando se ríen se parecen más”; “Encima transmiten la misma buena onda” y “Son hermanos separados al nacer”, fueron algunos de los comentarios en la publicación, en el que no se dudó de las similitudes.

