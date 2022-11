Tefi Russo mandó al frente a Pollo Álvarez y contó por qué durmió en el piso en Qatar: “Se lo tomó a pecho”

escuchar

Durante las últimas horas, muchos usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver a Joaquín “Pollo” Álvarez mientras dormía en el piso. El conductor se encuentra en Qatar por cuestiones laborales para cubrir el Mundial 2022 y cedió su cama durante una noche para colaborar con una pareja argentina. La propia Tefi Russo, esposa de Álvarez, relató la situación.

En el transcurso de la Copa del Mundo, decenas de famosos argentinos están en el país de Medio Oriente. Quienes tienen la posibilidad, se encuentran en territorio qatarí y aprovechan para ver a la selección argentina y el resto de los equipos que disputan el torneo.

En esta ocasión, una pareja de mujeres que son reconocidas en redes sociales con el nombre “No somos primas” fue a presenciar la cita mundialista a Qatar como parte de su luna de miel. Durante el viaje, se dieron cuenta de que les faltaba un lugar para quedarse durante una noche y allí es donde el Pollo Álvarez se hizo presente.

El vínculo lo realizó Tefi Russo, otra figura que cuenta con una importante popularidad gracias a su trabajo y contenido relacionado a la cocina. Con el usuario de Inutilisimas, tiene más de millón de seguidores en Instagram.

En esta ocasión, Tefi le pidió a su pareja que aloje a las chicas durante una noche, ya que necesitaban un lugar donde quedarse. El Pollo no solo les dio un lugar, sino que también les cedió su cama en la casa de Doha donde se queda y pasó la noche durmiendo en el piso.

La situación fue compartida por la propia influencer a través de sus historias. “A todo esto, le pedí a Pollo Álvarez que cuide y acoja a Male Pizarro y su mujer. Se lo tomó a pecho”, escribió junto con una serie de emojis y una imagen que lo deja ver al conductor acostado en el piso con unas toallas y una almohada.

Minutos después, publicó una foto de la gente que se había juntado en la vivienda y se mostró muy feliz por el grupo que se formó: “Fui feliz por ustedes a la distancia. Ni haciendo un casting juntas gente tan buena onda”.

A partir del hecho, se generó mucha repercusión en la plataforma y buena parte de las reacciones fueron enfocadas en saber por qué ambos estaban separados por los miles de kilómetros que existen entre Argentina y Qatar.

De forma contundente, Tefi enumeró una serie de razones y dejó en claro que no tienen por qué estar juntos todo el tiempo. En primer lugar, detalló algunas cuestiones logísticas que complicaban la posibilidad de irse juntos a la sede de la Copa del Mundo: “No fui porque tenía laburo. Porque el papá de la Mimi se fue también más de un mes y no podía dejarla. Porque Pollito se fue a trabajar”.

En esa misma línea, agregó que hay también motivos relacionados a sus ganas. “Tampoco tenía muchas ganas de ir a Qatar y era muy caro. A Joaco se lo costeaban, a mí por supuesto que no. Porque tal vez sea una locura, pero me encanta mirar el Mundial acá. Y porque somos marido y mujer, no siameses”, cerró.

