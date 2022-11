El Pollo Álvarez habló del tenso incidente que vivió en las afueras de Doha: “Espero que sea una anécdota, un momento horrible”

escuchar

“Perdón, estoy al aire”, atinó a decir el Pollo Álvarez en inglés esta mañana durante una de sus salidas en vivo desde el Mundial de Fútbol que se juega en Qatar para Nosotros a la mañana cuando una supuesta autoridad local se le acercó y le pidió algo. Sin dejar el aire, el conductor le respondió amablemente y comenzó a buscar la autorización, pero a los pocos segundos desde el piso decidieron dejar de emitir la señal de su móvil. Pasada la tensa situación, el conductor de eltrece contó con detalles qué fue lo que sucedió y aseguró que vivió un momento “horrible”. “Espero que sea una anécdota”, explicó, en diálogo con LA NACION.

El incómodo momento que pasó el Pollo Álvarez durante un móvil en Qatar

En principio, Álvarez -a quien interrumpieron mientras charlaba con hinchas argentinos- contó por qué se encontraban tan lejos del centro de la ciudad. “Fuimos a cubrir en las afueras de Doha, lejísimos de donde está todo. Ahí hay unos monoblocks donde se aloja la gente. Es lo más barato para alojarse. Hay mucho argentino, mucho mexicano”, contó. Luego explicó que no llegaron allí de forma improvisada. “Fuimos a ver cómo vivían ahí, porque es lo más barato. qué tienen y demás, y fuimos con todos los permisos, absolutamente todo: la acreditación FIFA... incluso fue más temprano la producción para pedir permiso para grabar y estaba todo ok”, repasó.

Sin embargo, y a pesar de tener todo en orden, el Pollo pasó un mal rato cuando un qatarí se acercó con un gesto adusto. “De repente, estaba haciendo la nota y vino una persona que había pasado antes en una camioneta a decirnos que no, que no podíamos estar grabando. Le pedimos explicación del por qué y dijo: ‘No, acá no se puede’”.

El tenso momento en vivo del Pollo Álvarez

En ese momento, el conductor contó que además de buscar los permisos intentaron explicarle al hombre que las intenciones de la nota eran buenas. “Le contamos que lo que estábamos haciendo era totalmente positivo, que estábamos mostrando cosas lindas y color. No es que estábamos haciendo un informe, pero nos sacaron de ahí. Nos quisieron retener las cosas, pero finalmente nos fuimos. Fue una charla intensa pero normal”, recordó.

Pero el momento tenso del conductor y su equipo no terminó ahí. “Después fuimos afuera, a una calle, pleno desierto, porque es lejos, había dos personas de civil mirándonos fijo y después nos vinieron a pedir acreditación. Le mostramos la acreditación, dijeron que estaba ok y se quedaron ahí al lado mirándonos y lo que decíamos. Y después nos pidieron que nos fuéramos. Y no pude terminar al aire”, completó.

Fiel a su estilo, Álvarez aseguró que prefiere dejar el altercado en el pasado y mirar hacia adelante. “Para mí, la verdad, ya está. Damos vuelta la página. Es un mal momento, pero quiero pensar en lo que se viene. Pensar en la Selección y ya. Espero que sea una anécdota, obviamente, un momento horrible, pero no lo quiero agrandar más de lo que fue. Mañana haré una salida normal y a otra cosa”, contó y antes de seguir con su cobertura del Mundial agradeció a quienes estuvieron pendientes de su situación: " Gracias por la preocupación”.

Reacción en vivo

En el momento en el que el Pollo Álvarez pidió que enfoquen hacia otro sitio mientras buscaba la solución al problema, Nicolás Magaldi, su reemplazante en el piso, disparó contundente: “Este es el Mundial de las restricciones. Es horrible”. Fueron varios minutos de tensión, en el que no se sabía qué era lo que iba a suceder con el periodista y sus dos compañeros, que formaban parte del equipo del móvil desde Qatar. Mientras tanto, Álvarez apelaba al diálogo con esta persona que irrumpió en el lugar.

Pollo Álvarez en Qatar

Desde la Argentina, la panelista Paula Trapani esbozó la teoría de que podría tratarse de un momento de tensión debido a que su colega no tenía a la vista la credencial que le permite realizar su labor periodística. Sin embargo, esto no fue aclarado por parte del protagonista, al que le negaron que siga grabando. Magaldi indicó que la pantalla negra que se veía en la transmisión se trataba de una acción por parte de quienes interceptaron el móvil, ya que con la mano taparon la cámara. “Es tristísimo laburar así”, lamentó el conductor que no dejó de remarcar que se priorizaba la integridad física de sus colegas.

“Gracias por los mensajes”

Luego del incidente, el Pollo también quiso llevar tranquilidad a su familia y a sus seguidores y se volcó a las redes sociales a dejar un mensaje de tranquilidad y agradecimiento.

Con la colaboración de Cecilia Martínez.

LA NACION