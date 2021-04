Justin Bieber se hizo rastas y le llovieron las críticas por “apropiación cultural”

Justin Bieber mostró sus nuevas rastas en Instagram y fue acusado de apropiación cultural. El cantante canadiense ya las había llevado en 2016 y también había sido criticado por la misma cuestión. Sin embargo, no parece importarle.

Mientras muchos de los fanáticos aprueban todo lo que hace la estrella de la música sin importar qué sea, otros no pueden creer que Justin volviera al mismo look que le valió tantas críticas en 2016.

Se trata de una cuestión delicada debido a que en la cultura rastafari las rastas son un símbolo espiritual y cuando personas como Bieber adoptan el estilo solo por diversión muchos argumentan que es una forma de apropiación cultural.

Cuando fue cuestionado la última vez por su nuevo estilo, el joven de 27 años publicó un video con la leyenda: “Ser raro es divertido, si no eres raro no me gustas”. Ahora ya ha recibido miles de críticas a través de las redes sociales.

Sin embargo, desde otro lugar, argumentan que las rastas son un peinado que se remonta a civilizaciones antiguas en todo el mundo y que etiquetar, en este caso, lo de Bieber como apropiación cultural es reductivo.

LA NACION