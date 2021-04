Justin Bieber se sinceró sobre su matrimonio con Hailey Baldwin: “El primer año fue difícil”

Durante la entrevista para la nota de tapa de la edición de mayo de la revista GQ, Justin Bieber se abrió acerca de los momentos más difíciles de su vida personal y dijo que su esposa Hailey Baldwin fue quien lo ayudó a salir adelante. El cantante de 27 años se autodescribió como una persona que siempre se sintió “obligada” a casarse y formar una familia. Consultado sobre la posibilidad de tener hijos con Baldwin, Bieber declaró: “No ahora mismo, pero los tendremos eventualmente”.

Sin embargo, el ícono pop contó que sus demonios internos afectaron inicialmente su matrimonio con la modelo, a quien considera el amor de su vida. “El primer año fue muy difícil porque hubo muchos retornos al trauma. Había simplemente una falta de confianza”, recordó y agregó: “Estaban todas esas cosas que no querés compartir con la persona con la que estás, por miedo. No la querés asustar diciendo: ‘Tengo miedo’”.

La pareja se casó en el otoño boreal de 2018 y, un año más tarde, celebró una ceremonia más grande en estado norteamericano de Carolina del Sur, a la que asistieron sus amigos y sus respectivas familias, y en la que intercambiaron alianzas de la prestigiosa marca neoyorquina Tiffany. “Simplemente estamos creando momentos como esos para nosotros como pareja, como familia, estamos construyendo recuerdos”, comentó el canadiense en retrospectiva en diálogo con la revista. “Y es hermoso todo lo que tenemos por delante. Antes, no tenía nada por delante”, continuó. “Mi vida doméstica era inestable. No tenía pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía nadie con quien abrirme”, rememoró.

Por otro lado, Bieber sostiene que su fe es su otro pilar emocional. “Él es gracia. Llegué a un punto en el que dije: ‘Dios, si existís, necesito que me ayudes, porque no puedo hacer esto solo. Me está costando mucho. Cada decisión que tomo surge de mi propio egoísmo’”, dijo y cerró: “Entonces pensé algo como: ‘¿Qué querés de mí? Ponés todos estos deseos en mi corazón para que pueda cantar y hacer música. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en mi corazón? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene todo lo demás? ¿Qué sentido tiene que esté en este planeta?’”.

El mes pasado, el cantante lanzó su sexto álbum, Justice, una mirada a su pasado descontrolado y su presente cristiano, con letras dedicadas a Dios y a Hailey. Esta última figuró en el videoclip de la canción “Anyone”, cuya letra dice: “Viendo mi vida en perspectiva / Sos lo único bueno que alguna vez hice”. Freedom, el EP que publicó unas semanas después del disco, fue una reafirmación de su presente y de la estabilidad que consiguió con la fe y el amor incondicional de su esposa.

LA NACION