Justina Bustos compartió una foto besando a Lali Espósito, pero se arrepintió y la borró

Lali Espósito vive un momento de gran popularidad, lo que conlleva que tenga que afrontar diversos compromisos laborales fuera del país. Con bastante energía para sobrellevar este presente, la actriz y cantante participó del rodaje de la tercera temporada de Sky Rojo, que es furor en Netflix, y además condujo la entrega de los premios Platino, donde también presentó su hit musical “Disciplina”, con una coreografía que abarcó el canto y el baile.

Una vez que su vuelo tocó suelo argentino, Lali le puso un freno a su agenda frenética y decidió rencontrarse con su familia y amigos. Así fue que en una juntada típica de su círculo íntimo, la jurado de La Voz Argentina coincidió con Justina Bustos y ambas encendieron las redes con una foto a los besos que derivó en una gran cantidad de interacciones debido a la popularidad de ambas.

La imagen, que luego fue eliminada, entre Lali Espósito y Justina Bustos

En la imagen, que quedó inmortalizada en los dispositivos móviles de los fans de ambas estrellas, se ve a Espósito con su pelo negro y los ojos cerrados ante el beso en el cachete que le esta dando Justina, mientras la actriz mira a cámara para retratar el momento. Como si fuera un extraño ritual, unos minutos después, la publicación fue eliminada de las redes.

La profunda amistad entre ellas nació a finales de 2020, en España. Por ese entonces, Lali se encontraba en plena producción de la primera temporada de Sky Rojo y Bustos regresaba de un extenso aislamiento e internación por Covid durante 33 días en la Isla Mauricio, situada en África oriental. Después de superar el traumático suceso, la modelo cordobesa detalló como fue el encuentro con su amiga: “Un día la llamo por teléfono y le digo: ‘Lali estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza’. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice: ‘Justina vos no podés estar sola hoy, te quedás acá’”, comentó en el programa radial Perros de la calle.

Lali y Justina Bustos en una foto subida de tono en las redes sociales

Al escuchar la respuesta, los panelistas del ciclo radial intentaron conocer si entre ellas existe una relación de más que una amistad: “Verdadero. Estamos enamoradas. ‘¿No, Jus?’, consultó pícara Lali.

Pese a su reciente regreso al país, la artista no descartó volver a España, nación a la que consideró como ‘su casa’ y a la cual se refirió en una entrevista que se dio en la previa de los premios Platino con el medio eCartelera: “Me gusta mucho de Madrid que, pese a estar muy lejos de casa, la gente me ha hecho sentir como si fuera mi hogar. Para nosotros, los argentinos, estar en Madrid es tener una sensación de familiaridad, nos recuerda un poco a Buenos Aires. Compartimos no solo un idioma, sino también una cultura, hay también un vínculo especial entre argentinos y españoles. Para mí es importante sentir como si estuviera en casa”, reconoció.