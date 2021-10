Justina Bustos reveló el infierno que vivió en África mientras estuvo internada por coronavirus

Este martes, Justina Bustos estuvo invitada en Los Mammones (América), donde relató el difícil momento que le tocó vivir en África tras contagiarse de coronavirus: debió permanecer en aislamiento en un hospital durante un mes.

“Nosotros fuimos a filmar una película, con un montón de presupuesto, a la isla Mauricio, que es un lugar paradisíaco en África. Fuimos dos veces: la primera vez todavía no había llegado el Covid. Cuando llega, tuvimos que huir, yo volví a Argentina, bien. Después, volvimos en medio de la pandemia, el año pasado en septiembre. Se abrió la isla para dos aviones y uno de ellos, éramos nosotros: todos el elenco de la película”, recordó la actriz.

“Yo salgo de París con un Covid negativo, llego a Mauricio, piqui piqui, me hisopan, y al otro día me buscan: positivo”, describió. “Me sacan de donde estoy, de repente. Lo hace toda una gente toda vestida de blanco y me llevan al hospital público de Mauricio, que no está en las mejores condiciones, para nada”, contó Bustos, de 33 años. “Si el país estaba casi libre de Covid, eras una amenaza para el territorio, básicamente”, agregó Jey Mammon. “Claro, totalmente amenaza”, afirmó la entrevistada.

La joven confesó lo que pensó cuando la dejaron en una sala blanca. “Ahí dije: ‘Bueno, está bien, me la banco, saldré a los 15 días’. La primera noche cae una mujer de la India, así, como en la penumbra. Y digo: ‘¿Qué hace esta mujer?’. Yo pensé que no estaba infectada. Y esta mujer, viene, se sienta en una cama y me dice: ‘Estamos en las manos de Dios’. En ese momento de soledad, la miré y dije: ‘Bueno, genial compartir esta experiencia con ella’. Parecía muy buena esta mujer. Después terminó siendo Sarita y compartimos 25 días juntas”, detalló.

“A mí me seguía dando positivo, era testeada cada tres días. Yo no tenía síntomas, ya tenía anticuerpos, estaba perfecta. Tenía muchísimo miedo, no nos trataban, directamente. El equipo médico cambiaba cada semana, no había una relación con ellos”, continuó Justina, que luego admitió que le ofrecieron medicamentos para calmar “su mente”. “Estuve 33 días ahí, mi mente empezó... Tenía que controlarla. Lo que más tenía que controlar eran las emociones. Yo iba y les tocaba la puerta a los médicos, pero no venían. Hasta que uno aparecía y les decía: ‘¿Cómo hago para controlar mi mente? No puedo’. ¿Sabés qué me ofrecían, Jey? Pastillas para dormir y pastillas para estar despierta en el día. Obviamente que yo no las tomaba, pero a lo último sí”.

Bustos aprovechó el mal momento para realizar un documental. “En mis momento de crisis, generalmente, agarro mi creatividad y me entretengo con eso. Empecé a filmar, la tenía a Yolanda que es muy atractiva, una mujer que te llama la atención cuando dice ‘hola’. Entonces, tengo nuestra etapa de felicidad, que es el primer viaje que hacemos a la isla. Y después viene la segunda temporada, cuando volvemos a la isla, el momento trágico”, explicó.

En una entrevista en Los Mammones, Justina Bustos revivió su hospitalización en Mauricio, África, en 2020

“Me filmé amenazando a los médicos. Esto no se hace, pero yo les decía: ‘Más les vale que todos estén mirando: me voy a tirar de la ventana’. Si no decía eso, no venían a atenderme. Pero también lindos momentos donde, para distraernos y pasar el tiempo, hacíamos coreografías con los sueros. Incluso, aprendí a patinar con los sueros de una manera deslumbrante. Me filmaban patinando, haciendo piruetas. Después las chicas se fueron y quedé siendo la protagonista de mi propio documental”, concluyó.

“Mi madre no durmió por un mes y tres días”

“Encontré́ el cuaderno de África. Me mandaron cuentos para dormir. Me hablaron de tribus nómadas que no necesitaban más que alimentarse y cantar. Mi madre no durmió́ por un mes y tres días. Mi padre fue el bálsamo. Me hice amiga de tres indias. Dormí mucho y no dormí́ nada”. Así comenzó Justina su posteo del 14 de noviembre de 2020, luego de atravesar el calvario de su internación. Junto a una serie de imágenes de su hospitalización, la actriz se abrió con sus seguidores de Instagram, dio detalles de su aislamiento y agradeció el apoyo recibido.

“Hablé con políticos, mi amiga española hizo del baño nuestro lugar. Fui italiana. Extrañé jugar al fútbol. La desigualdad me pegó una cachetada. El cónsul de la India de Cba no durmió́ para consolarme la noche que se fueron todas. Gracias a todos y todas que me dieron amor y fuerza. Eternamente agradecida por su amor, generosidad y ser parte de esta historia que me cambió”.