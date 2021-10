Lemon pie ‘evolution’, el reto de Bake Off Argentina que desbordó a los participantes y generó una ola de memes

Este martes en Bake Off Argentina (Telefe), los participantes debieron agudizar sus sentidos porque afrontaron un difícil desafío: preparar un lemon pie evolution. Es decir, el reto consistió en hacer la tradicional torta con sus ingredientes, pero con una forma particular que sorprendió a más de uno. Si bien la mayoría no logró superar el reto, hubo quienes no quedaron tan mal parados ante el jurado. Como suele suceder, en las redes se hicieron eco de las presentaciones y desataron una ola de memes.

“Parece un edificio de Dubai, eso en pastelería no existe. Es muy vanguardista”, dijo uno de los participantes al ver la torta que debían replicar. Acto seguido, Paula Chaves les anunció que tenían 1 hora 45 minutos para realizarla, y les pidió que se tomen los primeros minutos para pensar cómo la iban a hacer y que tengan en cuenta que se necesitaba mucha precisión para lograrla.

El lemon pie ‘evolution’, el desafío de Bake Off Argentina que desbordó a los participantes

A simple vista la preparación les pareció muy dificultosa y, en la práctica, los pasteleros comprobaron su teoría.

Muy concentrados, los concursantes se aventuraron a decir detrás de cámara que seguramente lo que más les iba a costar era el armado de la torta. Por eso, prestaron especial atención a la receta para no saltearse ningún paso ni equivocarse con ningún ingrediente.

Al momento de presentar las preparaciones, el jurado se encontró con que muchos de los pasteleros tuvieron serios inconvenientes y presentaron platos con muchos problemas.

Más allá de lo que los pasteleros profesionales debían evaluar, en las redes sociales también se hicieron eco de lo que vieron.

Con mucho humor, los usuarios se burlaron de lo que pasó durante el programa y desplegaron toda su imaginación en los clásicos memes.

Además, el nombre de Gino se volvió tendencia en la red social del pajarito. Y es que, si bien hay muchos usuarios que no le tienen mucha simpatía al participante y están esperando que el jurado lo elimine del programa, lo cierto es que también tiene un grupo de fans.

“Me parece injusto que no reconozcan que a Gino le está yendo bastante bien, los demás platos estaban bastante feos a comparación”, expresó un joven de los que le hace el aguante al participante, en alusión a que justamente en este desafío -donde muchos fallaron- su preferido del programa hizo un buen trabajo.

“No se explica cómo sigue Gino pero tampoco quiero que se vaya”, agregó otro con mucho humor, también bancando al joven pastelero y su continuidad en el programa.

