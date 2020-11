Karina La Princesita contó cómo la música la ayudó a superar el bullying

La cantante afirmó que las canciones la ayudan a expresarse. Fuente: El Trece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 17:05

La cantante Karina La Princesita estuvo en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y narró su pasado en el que sufrió bullying y cómo logró superarlo gracias a la música.

"Siendo siempre tan tímida elegiste una profesión que tiene una exposición enorme", le comentó Juana Viale. "Sí, tiene exposición y tiene esto de poder expresarte. Yo tal vez no hablo mucho pero siento que en las canciones descargué muchas cosas que sentía, sentimientos que tenía. Me ayudó mucho a nivel personal también", relató la jurado del Cantando 2020.

"Por el bullying que sufriste en su momento, por ejemplo", agregó Juana. "Sí, igual lo cuento desde un lugar que estoy feliz y bien, no siento tristeza, pero siento que desde que nací hasta hace muy poco tiempo tuve una vida que me acostumbré a situaciones que no son naturales, que no están bien, y de repente me estoy desprendiendo de todo eso", confesó Karina.

"Hace tres años que no estoy en pareja, de novia, y tiene que ver con eso, con sanar ciertas cosas, no solo de lo que es relación de pareja, todo. Sí, la música me ayudó mucho", concluyó.