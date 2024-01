escuchar

La cantante Karina “La Princesita” atravesó un duro 2023, luego de su separación de Nicolás Furman, la cual le generó varios problemas en su salud mental. Sin embargo, todo es historia vieja, ya que en Navidad presentó públicamente a su nuevo novio a través de sus redes sociales y desde Socios del Espectáculo (eltrece) confirmaron la noticia.

Este lunes por la mañana, en el tradicional enigmático del programa de espectáculos, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares jugaron al misterio con una nueva pareja en el mundo de la farándula argentina. Luego de dar divertidas pistas, Lussich confirmó que la cantante de cumbia, Karina “La Princecita”, está viviendo un nuevo romance y, como si esto fuera poco, la Navidad la celebraron juntos en Miami, Estados Unidos.

“Estamos en condiciones de confirmar que está de novia, después de sufrir, llorar, de estar para atrás, confiamos en que va para adelante con este chico con el que está en Miami, Karina ‘La Princesita’”, indicó el conductor para sorpresa de todos y con esa bomba cerró el programa.

Antes de que finalice, su compañero Adrián Pallares acotó: “Pasaron la Navidad, están en Miami. Ella le contó a sus amigos: estoy con mi chico, la estoy pasando bien. Se merece un lindo amor Karina, así que estamos muy felices”.

Karina La Princesita pasó las fiestas junto a su nueva pareja (Fuente: Instagram/@kariprinceoficial)

En la pantalla del estudio mostraron la foto de la cantante tropical abrazada a su nuevo enamorado y ambos posando con una sonrisa que demuestra el presente que viven.

Karina La Princesita recordó su noviazgo con el Kun Agüero y fue contundente: “Sufrí mucho”

Karina “La Princesita” contó en una entrevista que la pasó muy mal cuando salía con el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, por las críticas que recibía en ese entonces. Según comentó, sentía que la opinión pública no la aceptaba como pareja del deportista y eso le pesaba.

“La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo, que venía de barrio”, lanzó La Princesita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y agregó “Es una pelotud…, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”.

La cantante y Agüero se pusieron de novios en 2012 y estuvieron juntos durante cinco años. Se trató de una relación a distancia, ya que en ese entonces, el futbolista jugaba en el Manchester City, en Inglaterra. Ella viajaba seguido hasta allá y una vez por mes regresaba a la Argentina para seguir con su carrera musical, la cual no quería dejar de lado.

Pero todo terminó en 2017 y, según declaró la intérprete de “Corazón Mentiroso”, no fue en los mejores términos, en medio de rumores de infidelidad. A pesar de no hablar mal del Kun, ella jamás dio demasiadas precisiones al respecto. De todos modos, sorprendió a todos al hacer nuevas declaraciones y explicar por qué no se refirió más a aquella relación.

Por otro lado, Karina dejó en claro: “Siempre conté con mucha naturalidad el bullying que sufrí y la violencia que sufrí en mi casa”. Y observó: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.