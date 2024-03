Escuchar

Karina ´La Princesita’ Tejeda es una de las personalidades que se animó a hablar en voz alta sobre su vida personal y sobre la salud mental. El año pasado, reveló que sufría ataques de ansiedad y depresión, por lo cual decidió realizar un tratamiento terapéutico. Asimismo, fue una de las artistas que salió a apoyar a Alejandro Sanz cuando el cantante hizo público el duro momento personal que estaba viviendo. Pero, recientemente, la intérprete de “Corazón mentiroso” volvió a comunicarse con sus fans y se sinceró sobre su difícil presente.

A principios de 2023, Karina Tejeda preocupó a sus seguidores al revelar que sufría ansiedad y depresión. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie. Sentís que te morís”, expresó a través de sus redes sociales. A partir de ese momento se pronunció abiertamente sobre el tema. “Me está tocando plantearme por qué me pasa que cada tanto que no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas, a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla”, expresó en una entrevista con LAM (América) y comentó que estaba haciendo terapia, psicología y psiquiatría.

La cantante tropical es una de las artistas que habla públicamente sobre salud mental (Foto: Instagram @karinaprinceoficial)

“Yo claramente empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado. De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. Por esa razón me dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro, más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así’”, sostuvo Karina en aquel entonces.

No obstante, en las últimas horas, la cantante volvió a las redes sociales y se sinceró sobre su presente y el difícil momento que está viviendo. Compartió, con sus más de 3 millones de seguidores de Instagram, una selfie donde se la pudo con los ojos llorosos y dejó un fuerte mensaje. “La verdad no me quiero hacer la b***da. Hace mucho no tenía ansiedad, pero estos dos días fueron fatales y hoy más. Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa. Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzgue”, escribió en la Storie.

Karina 'La Princesita' compartió un fuerte mensaje en las redes (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

“Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo, porque es realmente desesperante”, aseveró y agradeció a sus amigos por estar y al público que la alentó durante su show.

Karina ‘La Princesita’ habría vuelto a encontrar el amor: todos los detalles

A principios de este año, la intérprete de “Con la misma moneda” dio que hablar con respecto a su situación sentimental. Tras su separación de Nicolás Furman, en Socios del espectáculo (eltrece) aseguraron que la cantante habría vuelto a encontrar el amor, con un hombre con el que pasó Navidad en Miami, Florida.

“Pasaron la Navidad, están en Miami. Ella le contó a sus amigos: ‘estoy con mi chico, la estoy pasando bien’. Se merece un lindo amor Karina, así que estamos muy felices”, reveló Adrián Pallares en enero, puesto que Karina había publicado en sus redes una foto con quien sería su enamorado.